ФСБ: украинские спецслужбы хотели, подкупив пилота, угнать самолёт РФ

ФСБ России утверждает, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что операцию курировали спецслужбы НАТО.

По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.

ФСБ заявляет, что в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили информацию об украинских военных объектах, а также участниках операции. Российские СМИ публикуют видео, где, как утверждается, сотрудник украинской разведки обещает до 2 миллионов долларов за угон самолёта.

Как отметили в спецслужбе, выявление этих планов контрразведкой ФСБ позволило также нанести удары по ряду украинских военных объектов.

Российские государственные СМИ также сообщают о том, что к операции, по версии российской контрразведки, мог быть причастен расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В сюжете телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, приписанный расследователю, в котором утверждается, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. Штурмана самолёта, как сообщается, должны были отравить клофелином. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.

Грозев в разговоре с Радио Свобода прокомментировал сообщения. Он отрицает своё участие в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени, как сообщил Грозев, это расследование должно быть опубликовано.

Украинская военная разведка заявления ФСБ пока не комментировала. "Украинская правда" напоминает, что ранее государственный концерн "Укроборонпром" выразил готовность уплатить премию в миллион долларов за угнанный или трофейный самолёт. В апреле эту награду утвердила Верховная рада.