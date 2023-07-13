Российского антивоенного активиста не впустили обратно в Сербию

Антивоенный активист и юрист из России Пётр Никитин, с 2016-го года живущий в Сербии, рассказал, что ему отказали во въезде в страну по возвращению в аэропорт Белграда.
Об этом 13 июля сообщила, в частности, Балканская служба Радио Свободная Европа. В публикации Никитин назван резким критиком Кремля в связи с войной в Украине. Также говорится, что активист, имеющий в Сербии постоянный вид на жительство, является основателем Российского демократического общества в Сербии - объединения эмигрантов, численность которого после начала полномасштабного вторжения в Украину возросла до нескольких десятков тысяч.
Никитин, вернувшийся 13 июля в Сербию из отпуска, утверждает, что его паспорт по прилёту был изъят, а спустя четыре часа пограничная полиция вручила ему официальный документ, запрещающий въезд в страну. Сотрудники полиции сообщили Никитину, что распоряжение поступило от разведывательного сербского Агентства безопасности и информирования. Никаких других объяснений, по словам Никитина, ему не дали. Решение он намерен оспорить и говорит, что не покинет аэропорт до тех пор, пока его не впустят либо принудительно не депортируют из страны. "Мне некуда уезжать, мой дом здесь, в Сербии", - говорит Никитин.
- Радио Свобода рассказывало о Петре Никитине в связи с акциями в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в январе нынешнего года. Тогда отмечалось, что Никитин был организатором акции в Белграде. Он родился в Москве. Уехал из России в 1993 году в Нидерланды, где окончил юридический факультет. Там Никитин прожил 12 лет. Работал международным юристом. Жил в Париже, Лондоне. В 2016 году Пётр переехал в Сербию – на родину его жены. Сейчас он занимается юридическими переводами, говорилось в статье.
- Российское демократическое общество в Сербии после начала российского вторжения в Украину провело несколько антивоенных акций. Организация также, среди прочего, оказывает содействие выступающим против войны россиянам в приезде и устройстве в Сербии. Эта страна исторически имеет тесные и дружеские связи с Россией. Белград отказался присоединиться к санкциям против Москвы, введённым большинством стран Европы и западными союзниками Украины после нападения России.
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