Российского антивоенного активиста не впустили обратно в Сербию

Антивоенный активист и юрист из России Пётр Никитин, с 2016-го года живущий в Сербии, рассказал, что ему отказали во въезде в страну по возвращению в аэропорт Белграда.

Об этом 13 июля сообщила, в частности, Балканская служба Радио Свободная Европа. В публикации Никитин назван резким критиком Кремля в связи с войной в Украине. Также говорится, что активист, имеющий в Сербии постоянный вид на жительство, является основателем Российского демократического общества в Сербии - объединения эмигрантов, численность которого после начала полномасштабного вторжения в Украину возросла до нескольких десятков тысяч.

Никитин, вернувшийся 13 июля в Сербию из отпуска, утверждает, что его паспорт по прилёту был изъят, а спустя четыре часа пограничная полиция вручила ему официальный документ, запрещающий въезд в страну. Сотрудники полиции сообщили Никитину, что распоряжение поступило от разведывательного сербского Агентства безопасности и информирования. Никаких других объяснений, по словам Никитина, ему не дали. Решение он намерен оспорить и говорит, что не покинет аэропорт до тех пор, пока его не впустят либо принудительно не депортируют из страны. "Мне некуда уезжать, мой дом здесь, в Сербии", - говорит Никитин.