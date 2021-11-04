Российского хоккеиста обвинили в допинге перед Олимпиадой в Сочи

Допинг-тест российского хоккеиста Валерия Ничушкина, сданный в 2013 году, при подготовке к Олимпиаде в Сочи, дал положительный результат. Об этом сообщают издание "Чемпионат" и РИА Новости со ссылкой на источники. Хоккеисту может грозить до 4 лет дисквалификации.

Поданным РИА Новости, Ничушкин, который сейчас играет за клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш", несколько дней назад получил письмо от Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Из него следует, что информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил агентству, что взятая у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-проба была поддельной. Игроку, как утверждается, предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех. Ничушкин, однако, не согласился, заявил, что ничего не нарушал, и готов судиться.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ничушкину сейчас 26 лет. Он выступал в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи. Российская команда там осталась без медалей. Он также кандидат в сборную на Олимпиаду в Пекине в будущем году.

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории Родченков сообщил ВАДА о масштабной государственной программе допинга в российском спорте. Сообщалось не только о применении допинга, но и о подмене допинг-проб сотрудниками спецслужб.

Родченков уехал в США и скрывается, опасаясь за свою безопасность. В связи с признаниями Родченкова, а также по материалам расследований ВАДА, Российское антидопинговое агентство дважды лишалось аккредитации, что повлекло за собой различные санкции по отношению к российскому спорту. Сейчас Россия не может принимать крупные международные турниры, а российские спортсмены - выступать под национальным флагом.

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