Российского призывника из-за повестки не выпустили из Беларуси

Российского призывника из Санкт-Петербурга не выпустили за границу из Беларуси. Об этом сообщает "Движение сознательных отказчиков".

Имя россиянина не называется. По данным организации, в начале апреля ему пришла повестка с требованием явиться 29 апреля на медицинское освидетельствование – одновременно с этим в электронном реестре повесток появился запрет на его выезд из России.

Призывник после этого попытался выехать в Беларусь на сухопутном транспорте, но на границе ему устно сообщили о запрете на выезд. Затем он смог пересечь границу с Беларусью на поезде, но 23 апреля в аэропорту Минска его не пустили на рейс в Тбилиси. 25 апреля ему отказали в выезде по внутреннему российскому паспорту в Ереван. Во всех случаях никаких письменных документов не выдали, звучали только устные объяснения, говорится в сообщении правозащитников. Где сейчас находится российский гражданин, не уточнили, однако отметили, что сотрудничают с ним по вопросу об обжаловании запрета на выезд.

В организации отмечают, что это первый известный им случай, когда призывника из России не пропустили на сухопутной границе в Беларусь, а также применили к нему ограничения на выезд в аэропорту Минска. Это, как отмечается, "говорит о начавшемся обмене данными из электронного реестра воинского учета и реестра повесток между пограничниками" Беларуси и России.

Единый реестр воинского учета заработал в России в мае 2025 года, его создание предусматривалось законом об электронных повестках, принятом в 2023 году, вскоре после вторжения в Украину и объявления мобилизации. В начале марта 2026 года "Движение сознательных отказчиков" сообщило, что в России начали вводить ограничения для тех, кто не явился в военкомат по электронной повестке. В частности, речь шла о запрете на управление автомобилем, запрете на постановку на налоговый учет и приостановке права на регистрацию прав на недвижимость. Также с момента появления поездки в реестре призывнику запрещают выезд из России.