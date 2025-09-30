Призывникам в Москве будут отправлять только электронные повестки

Во время осеннего призыва на срочную военную службу в России призывникам, прописанным в Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, будут отправлять только электронные повестки. Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский.

В остальных регионах России призывники, помимо электронных, получат бумажные повестки.

Создание реестра повесток и возможность направлять электронные повестки были оформлены законодательно после российского вторжения в Украину. Нынешний осенний призыв - первый, в ходе которого эти нововведения используются в полном объёме. Электронная повестка считается вручённой через семь суток после ее размещения в реестре повесток. Сразу после появления повестки в отношении призывника вводится запрет на выезд из страны, а если в течение 20 дней он не явился в военкомат, то не сможет управлять транспортом, получить кредит или совершать сделки с недвижимостью. Кроме того, призывнику, не явившемуся в военкомат в течение 20 дней после того, как повестка считается доставленной, грозит административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Осенний призыв начинается 1 октября. Российские власти с 1 октября по 31 декабря намерены призвать в армию 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. "Важные истории" отмечают, что новость о том, что призывники в четырех регионах России получат только электронные повестки, Минобороны сообщило за сутки до начала призыва.

Владимир Путин обещал, что срочники не будут принимать участие в полномасштабном вторжении России в Украину, однако срочники участвовали в боевых действиях, в частности в приграничных районах России, кроме того, существует практика давления на них с целью заставить подписать контракты. По подсчётам Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, к 9 августа 2024 года на войне против Украины погибли 159 срочников. Украинский проект "Хочу жить" в апреле 2025 года опубликовал имена 217 срочников, погибших, как утверждается, с начала полномасштабного вторжения. Российские власти не комментировали эту информацию.



