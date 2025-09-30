Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Призывникам в Москве будут отправлять только электронные повестки

В военкомате Москвы
В военкомате Москвы
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Во время осеннего призыва на срочную военную службу в России призывникам, прописанным в Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, будут отправлять только электронные повестки. Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский.

В остальных регионах России призывники, помимо электронных, получат бумажные повестки.

Создание реестра повесток и возможность направлять электронные повестки были оформлены законодательно после российского вторжения в Украину. Нынешний осенний призыв - первый, в ходе которого эти нововведения используются в полном объёме. Электронная повестка считается вручённой через семь суток после ее размещения в реестре повесток. Сразу после появления повестки в отношении призывника вводится запрет на выезд из страны, а если в течение 20 дней он не явился в военкомат, то не сможет управлять транспортом, получить кредит или совершать сделки с недвижимостью. Кроме того, призывнику, не явившемуся в военкомат в течение 20 дней после того, как повестка считается доставленной, грозит административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Осенний призыв начинается 1 октября. Российские власти с 1 октября по 31 декабря намерены призвать в армию 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. "Важные истории" отмечают, что новость о том, что призывники в четырех регионах России получат только электронные повестки, Минобороны сообщило за сутки до начала призыва.

Владимир Путин обещал, что срочники не будут принимать участие в полномасштабном вторжении России в Украину, однако срочники участвовали в боевых действиях, в частности в приграничных районах России, кроме того, существует практика давления на них с целью заставить подписать контракты. По подсчётам Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, к 9 августа 2024 года на войне против Украины погибли 159 срочников. Украинский проект "Хочу жить" в апреле 2025 года опубликовал имена 217 срочников, погибших, как утверждается, с начала полномасштабного вторжения. Российские власти не комментировали эту информацию.


Атака на НПЗ Кубани
Embed
Атака на НПЗ Кубани

No media source currently available

0:00 0:23:48 0:00

Атака на НПЗ Кубани

Авария на ж/д в Смоленской области


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG