Российского военного в Крыму осудили на 9 лет по обвинению в дезертирстве

Российский гарнизонный суд в аннексированном Крыму приговорил военнослужащего-контрактника, самовольно покинувшего часть в Севастополе, к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщается на сайте суда.
Свои действия военный, который в приговоре обозначен как Н., объяснил нежеланием участвовать в войне в Украине. Его признали виновным по статье "Дезертирство, совершённое в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий". Как отметила "Медиазона", в судебной базе данных есть только одна карточка с такой статьёй за 2023 год, там сказано, что обвиняемого зовут Денис Нарольский.
Утверждается, что в сентябре прошлого года он проходил военную службу по контракту в Севастополе. Он самовольно покинул воинскую часть и переехал в один из населённых пунктов Крыма. В января 2023 года военного задержали.
В ходе заседания подсудимый признал себя виновным. Свои действия он мотивировал тем, что не желал участвовать в войне против Украины, - сообщает Крым.Реалии.
Ранее "Медиазона" сообщала, что в российские суды поступило 536 дел против военнослужащих – они возбуждены по статьям, ужесточённым одновременно с объявлением мобилизации в сентябре прошлого года. На конец марта 2023 года российские гарнизонные военные суды вынесли уже 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, неисполнении приказов и дезертирстве в период мобилизации.
- Также в четверг российский Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы жителя села Пионерское по делу о попытке поджога военкомата и взрыва на железной дороге. Об этом сообщает "Крымское информационное агентство". Как зовут осуждённого - и в этом случае не сообщается.
- По данным ОВД-Инфо, приговор вынесен по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Первые три года осуждённый должен провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.
- По версии следствия, в мае 2022 года он поджёг здание военкомата в Симферополе, а также якобы собирался взорвать железнодорожные пути.
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