Российского военного в Крыму осудили на 9 лет по обвинению в дезертирстве

Российский гарнизонный суд в аннексированном Крыму приговорил военнослужащего-контрактника, самовольно покинувшего часть в Севастополе, к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщается на сайте суда.

Свои действия военный, который в приговоре обозначен как Н., объяснил нежеланием участвовать в войне в Украине. Его признали виновным по статье "Дезертирство, совершённое в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий". Как отметила "Медиазона", в судебной базе данных есть только одна карточка с такой статьёй за 2023 год, там сказано, что обвиняемого зовут Денис Нарольский.

Утверждается, что в сентябре прошлого года он проходил военную службу по контракту в Севастополе. Он самовольно покинул воинскую часть и переехал в один из населённых пунктов Крыма. В января 2023 года военного задержали.

В ходе заседания подсудимый признал себя виновным. Свои действия он мотивировал тем, что не желал участвовать в войне против Украины, - сообщает Крым.Реалии.

Ранее "Медиазона" сообщала, что в российские суды поступило 536 дел против военнослужащих – они возбуждены по статьям, ужесточённым одновременно с объявлением мобилизации в сентябре прошлого года. На конец марта 2023 года российские гарнизонные военные суды вынесли уже 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, неисполнении приказов и дезертирстве в период мобилизации.