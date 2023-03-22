В России заведено уже 471 дело за самоволку в период мобилизации

В российские военные суды поступило уже 471 уголовное дело о самовольном оставлении части в период мобилизации россиян на войну в Украине. С каждым месяцем дел становится больше, подсчитала "Медиазона".

Дела по статье о самоволке составляют 88% всех дел за преступления "в период мобилизации". По 225 из них уже вынесли приговоры. "Медиазоне" удалось найти только 86: суды закрывают многие процессы и документы, ссылаясь на секретность. Самые большие сроки из найденных – по семь лет реального лишения свободы – дали двоим военнослужащим на Камчатке.

Наказание зависит от времени, на которое военный покинул часть. За отсутствие более месяца (а таких дел больше половины) закон предусматривает до десяти лет лишения свободы: после начала мобилизации наказание ужесточили. Судя по статистике, собранной "Медиазоной", чаще всего эти сроки реальные, на условные приходится лишь треть вынесенных приговоров.

В то же время за отсутствие в части до десяти дней пока дают не более двух лет, причём большинство сроков условные, остальные – в колонии-поселении.

Наибольшее количество дел по статье о самоволке возбудили в Подмосковье – 39, в Калининградской, Самарской и Челябинской областях таких дел больше двадцати. При этом в 25 регионах России не заведено ни одного дела по этой статье, в том числе – в Белгородской области на границе с Украиной.

Остальные 12% дел за преступления "в период мобилизации" заведены по уголовным статьям о неисполнении приказа, насилии к командиру и дезертирстве. Также есть единичные дела о нарушении уставных правил и утрате военного имущества. Всего "Медиазоне" удалось найти 536 таких дел.