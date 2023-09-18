Фигуристу запретили кататься под "непатриотичную" Rammstein

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили катать программу, поставленную на песню "Sonne" немецкой метал-группы Rammstein. Об этом он рассказал во время контрольных прокатов российской сборной, которые прошли в Москве в эти выходные.

"Я хотел катать Rammstein, но по не зависящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа", – сказал Гуменник.

Позже о ситуации рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнеко. По её словам, за день до отъезда на прокаты к ней подошла главный тренер группы Тамара Москвина и показала электронное письмо, "смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение".

Дайнеко добавила, что письмо было адресовано министру спорта Олегу Матыцину и разослано в федерации всех зимних видов спорта. Донос написал некий Евгений Картушин. Болельщики обнаружили, что человек с тем же именем и фамилией – администратор фан-клуба российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая со следующего сезона вероятно будет выступать за Казахстан.

Программу под Rammstein оттачивали четыре месяца. Гуменник отметил, что она понравилась "всем, кто её смотрел": фигурист уже показывал её на мастер-классе в августе.

Гуменника поддержали члены сборной России по фигурному катанию Матвей Ветлугин, Елизавета Туктамышева и танцевальная пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

С осуждением запрета выступил и спортивный отдел провластного РИА "Новости". "Сегодня вы запрещаете Гуменнику кататься под Rammstein, а завтра полезете в мой плейлист? Отключите нам доступ к дискографии Элтона Джона? Установите жучки на наши наушники, чтобы не дай бог там не проскочил какой-нибудь Роб Хэлфорд?", – пишет корреспондент агентства Влад Жуков в своей колонке.

При этом две фигуристки показали на прокатах программы под попурри из песен Майкла Джексона, которого обвиняют в педофилии. Протеста это не вызвало.