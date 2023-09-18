Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Фигуристу запретили кататься под "непатриотичную" Rammstein

Пётр Гуменник

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили катать программу, поставленную на песню "Sonne" немецкой метал-группы Rammstein. Об этом он рассказал во время контрольных прокатов российской сборной, которые прошли в Москве в эти выходные.

"Я хотел катать Rammstein, но по не зависящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа", – сказал Гуменник.

Позже о ситуации рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнеко. По её словам, за день до отъезда на прокаты к ней подошла главный тренер группы Тамара Москвина и показала электронное письмо, "смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение".

Дайнеко добавила, что письмо было адресовано министру спорта Олегу Матыцину и разослано в федерации всех зимних видов спорта. Донос написал некий Евгений Картушин. Болельщики обнаружили, что человек с тем же именем и фамилией – администратор фан-клуба российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая со следующего сезона вероятно будет выступать за Казахстан.

Программу под Rammstein оттачивали четыре месяца. Гуменник отметил, что она понравилась "всем, кто её смотрел": фигурист уже показывал её на мастер-классе в августе.

Гуменника поддержали члены сборной России по фигурному катанию Матвей Ветлугин, Елизавета Туктамышева и танцевальная пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

С осуждением запрета выступил и спортивный отдел провластного РИА "Новости". "Сегодня вы запрещаете Гуменнику кататься под Rammstein, а завтра полезете в мой плейлист? Отключите нам доступ к дискографии Элтона Джона? Установите жучки на наши наушники, чтобы не дай бог там не проскочил какой-нибудь Роб Хэлфорд?", – пишет корреспондент агентства Влад Жуков в своей колонке.

При этом две фигуристки показали на прокатах программы под попурри из песен Майкла Джексона, которого обвиняют в педофилии. Протеста это не вызвало.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG