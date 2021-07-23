Российскую футбольную сборную возглавит тренер "Ростова" Карпин

Тренер футбольной команды "Ростов" Валерий Карпин возглавит сборную России. Команда осталась без тренера после увольнения в начале июля Станислава Черчесова.

Контракт с Карповым заключён до 31 декабря с возможностью продления. Документ будет подписан в понедельник, 26 июля, но его условия уже согласованы.

В течение полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в "Ростове".

"Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - приводит слова Карпина Российский футбольный союз.

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