Главный тренер сборной России по футболу отправлен в отставку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу. На турнире российская команда заняла четвёртое место в группе и не попала в плей-офф.
О расторжении контракта сообщается на сайте Российского футбольного союза. Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение принято вместе с тренером. Однако тот после вылета заявлял, что не собирается уходить.
Вопрос о выступлении команды на Евро обсуждался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он тогда заявил, что сборная по футболу "не отличилась", что, с его точки зрения, "не может остаться незамеченным".
Черчесов на пресс-конференции после вылета с чемпионата заявил, что занимается "непростым государственным делом". "С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять, — сказал он. Как я понимаю должность главного тренера, когда читаю, что меня пригласили, там ещё что-то. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании назначением, которое не обсуждается и не рассуждается". "Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание – я его выполняю", — заявил он тогда.
По данным Sports.ru, тренер входил в пятёрку самых высокооплачиваемых на турнире с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Его контракт действовал до 2022 года.
- Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нём команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, куда ей не нужно было отбираться как хозяйке турнира, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Черчесов — заслуженный мастер спорта, бывший вратарь московского "Спартака", "Локомотива", дрезденского "Динамо" и "Тироля". Двукратный чемпион СССР и России, трижды выигрывал чемпионат Австрии. Трижды признавался лучшим вратарём года.
- Как главный тренер выиграл чемпионат Польши с "Легией" и занял второе место в чемпионате России со "Спартаком". За выступление на чемпионате мира он был награждён орденом Александра Невского.
- Чемпионат Европы-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Он впервые проходит сразу в нескольких странах, в финале в Лондоне 11 июля сборная Англии сыграет со сборной Италии.
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