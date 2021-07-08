Главный тренер сборной России по футболу отправлен в отставку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу. На турнире российская команда заняла четвёртое место в группе и не попала в плей-офф.

О расторжении контракта сообщается на сайте Российского футбольного союза. Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение принято вместе с тренером. Однако тот после вылета заявлял, что не собирается уходить.

Вопрос о выступлении команды на Евро обсуждался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он тогда заявил, что сборная по футболу "не отличилась", что, с его точки зрения, "не может остаться незамеченным".

Черчесов на пресс-конференции после вылета с чемпионата заявил, что занимается "непростым государственным делом". "С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять, — сказал он. Как я понимаю должность главного тренера, когда читаю, что меня пригласили, там ещё что-то. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании назначением, которое не обсуждается и не рассуждается". "Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание – я его выполняю", — заявил он тогда.

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По данным Sports.ru, тренер входил в пятёрку самых высокооплачиваемых на турнире с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Его контракт действовал до 2022 года.