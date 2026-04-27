"Российскую ЛГБТ-сеть" объявили "экстремистской организацией"

Суд в Санкт-Петербурге признал "экстремистской организацией" "Российскую ЛГБТ-сеть", сообщает Настоящее Время со ссылкой на правозащитный проект "Первый отдел".

"Российская ЛГБТ-сеть" известна, в частности, тем, что помогала сбежать из Чечни людям, которых преследовали за гомосексуальность.

2 февраля Минюст России потребовал признать "экстремистскими" организациями и запретить "Российскую ЛГБТ-сеть" и ЛГБТК-группау "Выход". Оба иска были приняты к производству Санкт-Петербургским городским судом, судебные заседания проходили в закрытом режиме в связи с наличием на делах грифа "секретно".

"Выход" был признан "экстремистской организацией" в начале марта. Правозащитники сообщили, что продолжит работу. В организации оказывают юридическую и психологическую помощь пострадавшим от дискриминации и преступлений на почве гомофобии в России, а также мониторят нарушения прав и случаи дискриминации ЛГБТК+ людей в России и передают данные мировым правозащитным организациям.

"Российское государство пытается делать из ЛГБТ-людей врага, – прокомментировал Настоящему Времени новое судебное решение правозащитник Игорь Кочетков. – Формирует такой образ врага, который во-первых "угрожает территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации" – это все цитаты, это я сейчас не утрирую. Это цитаты из официальных документов, в том числе решений Минюста и судебных решений. Во-вторых, из ЛГБТ-людей делают неких "агентов Запада".

В России с 2013 года действует закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". Формально он был принят для того, чтобы ограничить распространение информации об ЛГБТК+ среди несовершеннолетних, но на деле даже простое упоминание ЛГБТ-практик в прессе или на сайтах, на которых нет ограничения по возрасту, а также за рассказы об однополых отношениях грозят штрафом до 5 тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете – до 100 тысяч рублей.

Закон уже вызвал закрытие образовательных ресурсов для ЛГБТ-подростков, цензуру фильмов, песен и книг, а также массовый отъезд квир-персон из России. ЕСПЧ еще в 2017 году признал этот российский закон дискриминационным, а правозащитные организации обращали внимание на системное преследование представителей ЛГБТ+ в России.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". С тех пор "экстремистскими организациями" были признаны самарская общественная организация "Ирида", "Выход", ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, объединение "Парни плюс" и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив.

Также суды рассматривают дела против Центра "Т", ярославского движения "Каллисто" и инициативы T9 NSK, отмечает "Первый отдел".