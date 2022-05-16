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Россию не допустили к тендеру на покупку прав для показа Олимпиады

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года (Архивное фото)

Россию и Беларусь не допустили к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Таким образом Россия и Беларусь не смогут показывать трансляции соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.


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