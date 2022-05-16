Россию не допустили к тендеру на покупку прав для показа Олимпиады

Россию и Беларусь не допустили к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Таким образом Россия и Беларусь не смогут показывать трансляции соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.