МОК рекомендовал не допускать до соревнований россиян и белоруссов

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, сообщила в понедельник пресс-служба МОК.

О мере объявлено вслед за российским вооружённым вторжением в Украину. Reuters также отмечает, что в пятницу в Пекине стартуют Паралимпийские зимние игры.

Целью рекомендации в МОК назвали "защиту целостности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников".

В комитете отметили, что если выполнить рекомендацию по организационным или юридическим причинам окажется нереалистичным в кратчайшие сроки, то МОК призывает международные спортивные федерации и организаторов состязаний по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию под своими флагами.

"Граждане России или Беларуси…должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов", - подчеркивается в заявлении Международного олимпийского комитета.

Также объявлено о лишении Олимпийских орденов президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Решение принято на основе "исключительных обстоятельств и с учётом крайне серьёзных нарушений олимпийского перемирия и других нарушений Олимпийской хартии правительство России в прошлом", сообщили в МОК.