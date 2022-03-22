В ближайший месяц Россию могут покинуть от 70 до 100 тысяч IT-специалистов, от 50 до 70 тысяч уехали уже, сообщает издание Baza cо ссылкой на главу Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко.



По оценке Плуготаренко, количество уехавших из России IT-специалистов было бы ещё больше – если бы не дорогие авиабилеты, резко выросшие цены на жильё и невозможность проводить транзакции.

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Ранее российские оппозиционеры и общественные деятели, находящиеся в эмиграции, создали Антивоенный комитет России - в частности, для поддержки россиян, которые покинули страну из-за войны с Украиной.

Участники комитета обещают помочь с юридическими вопросами и документами на проживание, получением виз и открытием банковских счетов тем, кто "не видит для себя возможностей жить в путинской России".