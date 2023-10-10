Россию не избрали в Совет ООН по правам человека

Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека. В ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН во вторник она набрала меньше голосов в борьбе за места в совете, чем её соперники по восточноевропейскому региону - Албания и Болгария.

Согласно сообщениям агентств, Россия заручилась поддержкой 83 стран-членов ООН, в то время как за Албанию голосовали 123 страны, а за Болгарию 160. Голосование было тайным.

Новые члены Совета по правам человека избраны на трёхлетний срок, с 2024 по 2026 годы.

Всего в совете 47 мест. Россия входила в его состав, но её членство было приостановлено в апреле прошлого года после широкомасштабного вторжения в Украину.

Би-би-си ранее со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы писала о том, что выборы в Совет по правам человека Москва рассматривала как важную проверку своих позиций на международной арене. В документе, распространявшемся российской делегацией среди в штаб-квартире ООН, утверждалось, что Россия обещает найти "адекватные решения по вопросам прав человека" и собирается приложить усилия к тому, чтобы не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран", очевидно, имея в виду государства Запада. Отмечалось, что Россия активно агитировала среди беднейших стран, предлагая им "продовольствие и оружие в обмен на их голоса".

Соединённые Штаты выступали против возвращения России в Совет по правам человека, утверждая, что её избрание подорвёт доверие к Совету и к ООН, потому что Россия "неприкрыто продолжает совершать массовые военные преступления". В Совет недавно были представлены последние данные созданной им Комиссии по расследованию ситуации в Украине. Сообщалось, в частности, о свидетельствах пыток, изнасилований и нападений на гражданское население со стороны российских военных - что Москва отрицает.