Россию заподозрили в применении запрещённого оружия в Чернигове

Российская армия могла использовать зажигательные бомбы при атаке на Чернигов, нарушив тем самым международную конвенцию. Такой вывод сделала исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая фото- и видео-записи украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На них исследователи обнаружили фрагменты осколочно-фугасно-зажигательной авиабомбы российского производства ОФЗАБ-500 и одну неразорвавшуюся бомбу такого же типа.

Применение зажигательного оружия рядом с жилыми зонами запрещено дополнительным протоколом к Конвенции о запрещении или ограничении применения Конкретных видов обычного оружия, наносящего чрезмерные повреждения или имеющего неизбирательное действие.

CIT обращает внимание, что ранее в Чернигове был сбит российский самолёт Су-34, который, предположительно, нёс такие бомбы. Однако тогда нельзя было доказать, что армия собиралась применять их в жилой застройке.