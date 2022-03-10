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Россию заподозрили в применении запрещённого оружия в Чернигове

Российская армия могла использовать зажигательные бомбы при атаке на Чернигов, нарушив тем самым международную конвенцию. Такой вывод сделала исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая фото- и видео-записи украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На них исследователи обнаружили фрагменты осколочно-фугасно-зажигательной авиабомбы российского производства ОФЗАБ-500 и одну неразорвавшуюся бомбу такого же типа.

Применение зажигательного оружия рядом с жилыми зонами запрещено дополнительным протоколом к Конвенции о запрещении или ограничении применения Конкретных видов обычного оружия, наносящего чрезмерные повреждения или имеющего неизбирательное действие.

CIT обращает внимание, что ранее в Чернигове был сбит российский самолёт Су-34, который, предположительно, нёс такие бомбы. Однако тогда нельзя было доказать, что армия собиралась применять их в жилой застройке.

  • Советский союз, а позже Россия ратифицировали все протоколы к Конвенции 1980 года, в том числе о запрете зажигательного оружия, осколков, которые нельзя обнаружить рентгеном, необнаруживаемых мин, мин-ловушек и ослепляющих лазеров.
  • Нарушение конвенции можно расценить как военное преступление, кроме того применение запрещённых средств войны запрещено российским Уголовным кодексом.

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