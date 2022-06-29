Росстат: реальные доходы пережили максимальное с 2015 года падение

Падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет, сообщает Росстат в своем докладе "Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022". Зарплаты работающих граждан остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась на 7,2%. Сильнее россияне беднели только в 2015 году, после аннексии Крыма и наложенных тогда на Россию экономических санкций.

Наибольший спад реального дохода традиционно ударил по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11.4%), учёным и преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%). Все они получали в последние месяцы прибавки к зарплате, но те не успевали угнаться за инфляцией. Объём розничной торговли в России упал на 10% в сравнении с началом февраля; объем импорта - на 40%.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 29 июня глава Минэкономразвития России Андрей Решетников предупредил, что по итогам июня министерство ожидает дефляцию. "Самым больным вопросом", которым сейчас следует заниматься правительству и Центробанку, он назвал решение задачи "слишком крепкого рубля". По словам Решетникова, при текущем курсе рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, уже стала отрицательной, а если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, многие предприятия могут не только прийти к сокращению производства, но и закрыться.