"Ростех" будет выдавать спецслужбам авторов анонимных телеграм-каналов

Входящий в структуры госкорпорации "Ростех" концерн "Автоматика" разработал программный комплекс "Охотник", который позволяет вычислять владельцев и администраторов анонимных телеграм-каналов. В этом году "Ростех" планирует начать продавать комплекс подразделениям МВД и ФСБ, выяснили журналисты "Медузы" и The Bell.

В программном комплексе есть нейросеть, способная устанавливать аккаунты администраторов и владельцев телеграм-каналов. Согласно техническому описанию нейросети, "Охотник" анализирует информационный след анонимов: исследует социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы, доски объявлений, блокчейны криптовалют, сайты в даркнете и государственные автоматизированные сервисы.

Далее людей, скрывающихся за аккаунтами, идентифицируют по номеру телефона, данным геолокации и IP-адресу, говорится в расследовании. Разработкой "Охотника" в госкорпорации руководят директор по особым поручениям Василий Бровко (муж пропагандистки Тины Канделаки) и бывший сотрудник ФСБ Павел Селезнёв.

В расследовании указывают, что массовое уголовное преследование создателей анонимных телеграм-каналов в России началось летом 2022 года. Уголовные дела возбуждаются по инициативе "Ростеха" по обвинениям в вымогательстве. Представители корпорации лично связываются с владельцами каналов, чтобы заключить сделку о "блоке на негатив" (деньги в обмен на отсутствие негативных публикаций об определенных лицах), а затем владельцев канала обвиняют в вымогательстве.

Самое громкое дело было связано с телеграм-каналом "Тушите свет", который продюсировала Ксения Собчак. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, светский репортер Тамерлан Бигаев и коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов сейчас находятся в СИЗО по делу о вымогательстве у "Ростеха".

Однако разработка "Охотника", как говорится в расследовании, началась раньше. Осенью 2021 года концерн "Автоматика", который входит в "Ростех", договорился о разработке нейросети "для расследования киберпреступлений" с петербургской IT-компанией T.Hunter. Партнером в проекте стала "Национальная инжиниринговая корпорация", которая на 80% принадлежит сыну бывшего генпрокурора Игорю Чайке, - пишет Сибирь.Реалии.

Ранее Роскомнадзор заявил, что с 2023 года в России работает система по выявлению контента на предмет запрещенной информации "Окулус". В Главном радиочастотном центре сообщили, что "Окулус" якобы выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. По данным издания "Ведомости", с начала 2023 года "Окулус" уже интегрируется с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Ведомство, помимо прочего, пытается "отловить" и блокировать различные мемы с Владимиром Путиным, напоминает "Настоящее Время".

"Ростех" — одна из крупнейших госкорпораций России и главных поставщиков оружия для российской армии. С начала войны она начала производить танки "Армата" и "Прорыв" для фронта. Ею руководит друг президента РФ Владимира Путина Сергей Чемезов.