В России запустили систему поиска запрещенного контента "Окулус"

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ).

Необходимость использования автоматизированной системы в ведомстве объяснили растущим потоком запрещенных материалов в интернете, в том числе связанных с войной в Украине.

В пресс-службе организации агентству сообщили, что в декабре 2022 года система прошла тестирование, а в январе началась интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Сейчас "Окулус" "выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме" – ищет нарушения российского законодательства в изображениях и видеороликах.

Как утверждают в ведомстве, "Окулус" автоматически обнаруживает такие "правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ".

Ранее сотрудники ГРЧЦ анализировали такой контент преимущественно вручную, в среднем обрабатывая 106 изображений и 101 видео в день. „Окулус“ будет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки – со скоростью около трех секунд на одно изображение.

До 2025 года систему планируется усовершенствовать. Рассматривается "возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий".

Из недавней утечки Роскомнадзора стало известно, что нейросеть "Окулус" также обучают искать оскорбления Владимира Путина.