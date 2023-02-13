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В России запустили систему поиска запрещенного контента "Окулус"

Иллюстративное фото

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ).

Необходимость использования автоматизированной системы в ведомстве объяснили растущим потоком запрещенных материалов в интернете, в том числе связанных с войной в Украине.

В пресс-службе организации агентству сообщили, что в декабре 2022 года система прошла тестирование, а в январе началась интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Сейчас "Окулус" "выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме" – ищет нарушения российского законодательства в изображениях и видеороликах.

Как утверждают в ведомстве, "Окулус" автоматически обнаруживает такие "правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ".

Ранее сотрудники ГРЧЦ анализировали такой контент преимущественно вручную, в среднем обрабатывая 106 изображений и 101 видео в день. „Окулус“ будет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки – со скоростью около трех секунд на одно изображение.

До 2025 года систему планируется усовершенствовать. Рассматривается "возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий".

Из недавней утечки Роскомнадзора стало известно, что нейросеть "Окулус" также обучают искать оскорбления Владимира Путина.

  • Ранее белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" взломала внутреннюю сеть Главного радиочастотного центра РКН. Оттуда были выкачаны терабайты информации – переписка сотрудников ведомства, отчеты, документация и другие данные.
  • Согласно опубликованным документам, деятельность Роскомнадзора далеко выходит за рамки официальных задач. Выяснилось, например, что ведомство тайно составляет досье почти на всех известных журналистов и общественных деятелей, которые критически настроены по отношению к российской власти, а также на независимые СМИ. Досье состоят из подробных биографических данных и ссылок на личные аккаунты в соцсетях.

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