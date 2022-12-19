"Ростех" хочет вернуть аванс за непоставленные из-за санкций Airbus

Российская госкорпорация "Ростех" пытается взыскать с авиастроительного концерна Airbus около 200 миллионов долларов аванса за самолеты A350, поставка которых не состоялась из-за санкций, введённых Западом после российского вторжения в Украину. Иск был подан в арбитражный суд Москвы 13 декабря, сообщает "Коммерсантъ".

Иск подала лизинговая дочерняя компания "Ростеха" — "Авиакапитал Сервис". Он касается 17 пассажирских самолетов А350, договор на поставку которых был заключён в 2015 году. В дальнейшем компания планировала передать самолеты в лизинг "Аэрофлоту". Однако ни один самолёт так и не дошёл до заказчика.

Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики и лизинговые компании, в том числе "Аэрофлот", который заказал у Airbus 22 самолёта A350, но успел получить только семь.

Однако юристы оценивают шансы вернуть деньги как нулевые, поскольку европейские санкции запрещают любые финансовые взаимоотношения с российскими компаниями. Единственным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции. Однако "судиться с должниками в западных судах сейчас сложно и малоперспективно", считает председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис . А решение, принятое в российском суде , не будет исполнено нигде, кроме Беларуси, отмечают юристы.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолётов, деталей к ним и оборудования.