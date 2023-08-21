Ростелеком, возможно, тестирует программу для блокировки Youtube

Российский регулятор интернета Ростелеком, возможно, испытывает программу для фильтрации контента Youtube в России. По утверждению телеграм-канала "ЗаТелеком", он обнаружил письмо, которое Ростелеком разослал своим сотрудникам. В нём служащим предлагали протестировать сервис для просмотра Youtube, который сможет блокировать видеоролики, признанные нежелательными.

Этот сервис, расположенный по адресу ytonline.ru, сейчас недоступен, однако ещё в пятницу на него можно было зайти, чтобы через него смотреть ролики на Youtube. По словам автора канала и директора Общества защиты интернета Михаила Климарёва, сервис похож на онлайн-фильтр, который будет "решать", к каким роликам он предоставить доступ, а к каким - заблокирует.

Климарёв так объяснил устройство ytonline.ru: "Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через "прокладку" - этот портал Ростелекома. Только уже не всё: котиков и кулинарию – пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит".

С мнением Климарёва согласны ещё два IT-эксперта, поговорившие с изданием "Можем объяснить".