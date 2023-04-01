"Ротонда": журналисту, писавшему об экс-сотруднице Пригожина, угрожают

Петербургское издание "Ротонда" сообщило об угрозах, которые его журналист Серафим Романов стал получать после того, как попытался взять интервью у уехавшей в Испанию по учебной визе бывшей главного редактора одного из изданий медиахолдинга, связанного с Евгением Пригожиным.

"Ротонда" рассказала об отъезде в Испанию Ксении Парфёновой, до марта возглавлявшей сайт "Политика Сегодня", 30 марта. "Политика Сегодня" относится к медиагруппе "Патриот". Евросоюз в конце февраля ввёл санкции против этой медиагруппы. Парфёнова, которая подала документы на визу до введения санкций, опасалась, что визы ей не дадут - но всё же получила её. Сама Парфёнова не в санкционном списке, выдача ей визы не означает нарушения режима санкций.

Романов перед публикацией заметки о Парфёновой связался с ней и попросил об интервью, но та отказала, заявив, что намерена поставить "на паузу любые взаимоотношения со СМИ". После выхода в свет публикации "Ротонды" Романову стали поступать угрозы и оскорбления. Издание утверждает, что публикуются также скриншоты Романова с Парфёновой, возможно полученные "бывшими коллегами" от неё самой, а связанные со структурами Пригожина телеграм-каналы и "тролли" ведут негативную кампанию против "Ротонды".

Сама Парфёнова переименовала свою страницу в инстаграме и ограничила к ней доступ. Как пишет "Ротонда", с ней попытались связаться испанские медиа, но пока это им не удалось.