Рождаемость в России в 2022 году упала на 6,5%

Рождаемость в России с января по сентябрь 2022 года снизилась на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом в воскресенье сообщила зампред Госдумы, бывшая уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая выступила с видеообращением к участницам Всероссийского женского форума. Он проходит в московском храме Христа Спасителя.
По словам Кузнецовой, на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов. Депутат при этом отметила, что "сохранение традиционных ценностей должно стать стратегическим курсом нашей страны", и приоритетом властей, по её словам, являются "ценности крепкой семьи, брака, многодетности, уважения к старшим", которые "делают нас сильными".
Рождаемость в России сокращается с 2014 года. В прошлом году она сократилась более чем на 2 процента, в стране родилось около 1,4 миллиона детей. При этом смертность увеличилась на 15 процентов, до 2,4 миллиона человек. Естественная убыль населения, таким образом, превысила миллион человек за год. Это самый высокий показатель в истории независимой Российской Федерации.
- Нет точных официальных данных о числе российских военных и сотрудников других силовых ведомств, погибших в 2022 году на войне в Украине. Минобороны признавало гибель более 5 тысяч солдат. На встрече с матерями военнослужащих на этой неделе президент России Владимир Путин, говоря о погибших в Украине российских военных, сказал матери убитого бойца так называемой "ЛНР", что в России ежегодно около 30 тысяч человек погибают в ДТП, примерно столько же – от алкоголя, и все люди смертны, но погибшие в Украине жили и умерли не зря. Он также вновь упомянул о том, что на Западе отца и мать якобы заменяют "родитель номер один" и "родитель номер два".
- В воскресенье в России отмечается День матери. Движение "Феминистское антивоенное сопротивление" и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали в этот день открытое письмо с требованием вывода российских войск с территории Украины. Оно адресовано депутатам Госдумы и Совета Федерации. Также запущена петиция на сайте Change.org.
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