Рождаемость в России в 2022 году упала на 6,5%

Рождаемость в России с января по сентябрь 2022 года снизилась на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом в воскресенье сообщила зампред Госдумы, бывшая уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая выступила с видеообращением к участницам Всероссийского женского форума. Он проходит в московском храме Христа Спасителя.

По словам Кузнецовой, на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов. Депутат при этом отметила, что "сохранение традиционных ценностей должно стать стратегическим курсом нашей страны", и приоритетом властей, по её словам, являются "ценности крепкой семьи, брака, многодетности, уважения к старшим", которые "делают нас сильными".

Рождаемость в России сокращается с 2014 года. В прошлом году она сократилась более чем на 2 процента, в стране родилось около 1,4 миллиона детей. При этом смертность увеличилась на 15 процентов, до 2,4 миллиона человек. Естественная убыль населения, таким образом, превысила миллион человек за год. Это самый высокий показатель в истории независимой Российской Федерации.