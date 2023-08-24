РПЦ может начать процесс канонизации Суворова

Русская православная церковь (РПЦ) может начать процесс канонизации, то есть причисления к лику святых, полководца XVIII века Александра Суворова. В повестку дня заседания Синода РПЦ, которое прошло в четверг, был включён пункт о передаче вопроса о возможной канонизации Суворова на рассмотрение профильной синодальной комиссии. Было ли было принято какое-то решение, пока не сообщалось.

В прошлом году, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу просил РПЦ причислить Суворова к лику святых. В РПЦ тогда заявили, что изучат биографию Суворова и различные свидетельства о нём. Для канонизации в частности нужны "народное почитание подвижника как святого", а также свидетельства о связанных с его именем чудесах.

Синодальная комиссия по канонизации была создана в 1989 году. В случае её одобрения окончательное решение о канонизации принимает Синод или Архиерейский собор.

В 2001 году РПЦ канонизировала военачальника-современника Суворова - флотоводца Фёдора Ушакова.

Александр Суворов - один из наиболее известных полководцев Российской империи, воевавший против Пруссии, Турции, Франции, Польши, подавлявший восстание Пугачёва, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский. Считается, что он не проиграл ни одного сражения. Имя Суворова входило в официальный "пантеон" героев и в эпоху правления Сталина. В Польше и ряде других стран Европы Суворова обвиняли в жестокости, в частности, при штурме в 1794 году предместья Варшавы - Праги, при котором погибли тысячи повстанцев и мирных жителей.