РПЦ отправила митрополита Илариона в Бразилию

Московский патриархат выпустил заявление, в котором отмечается, что митрополит Иларион "по объективным обстоятельствам не может служить в Карловых Варах в Чехии", и поэтому его теперь направляют на служение в "Южно-Американскую епархию".

Южно-Американская епархия (исп. Diócesis de Sudamérica) – епархия Русской православной церкви заграницей (МП) в Южной Америке с номинальной кафедрой в столице Венесуэлы Каракасе. Однако фактическое место пребывания правящего архиерея – столица Аргентины Буэнос-Айрес.

"Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где Вам и надлежит пребывать", – говорится в специальном указе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

30 мая митрополит Русской православной церкви Иларион (в миру – Григорий Алфеев) вернулся в Россию после задержания в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. 24 мая чешская полиция задержала Илариона и его водителя после того, как в автомобиле были обнаружены контейнеры с веществом белого цвета. Спустя два дня обоих освободили без предъявления обвинений, но расследование продолжается. В телеграм-канале митрополита ранее подтверждали, что запрещенное вещество было найдено в машине.

Сам Иларион отвергает причастность к незаконному хранению наркотиков. По его словам, в последние месяцы он получал анонимные угрозы с требованием покинуть место служения в Чехии. Российский МИД назвал произошедшее "срежиссированной провокацией" и вызвал временного поверенного в делах Чехии для объяснений.

Иларион с 2009 по 2022 год возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и входил в Священный синод РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским, но в 2024 году после обвинений со стороны бывшего келейника Георгия Сузуки в домогательствах был переведен на служение в православный храм в Карловых Варах.