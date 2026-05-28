Пакетик и баночка. Что произошло с митрополитом Иларионом в Чехии?

Экс-глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Чехии три дня назад, 27 мая был освобожден из-под стражи. Об этом священнослужитель сообщил российскому государственному информагенству ТАСС, уточнив, что он покинул Чехию после того, как был задержан и освобожден без предъявления обвинений.

"Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась", – сказал он. Иларион добавил, что собирается "доложить" Патриарху Кириллу "обо всех обстоятельствах произошедшего, а дальше – как он решит".

Иларион был задержан, как сообщили в полиции Чешской Республики, в Среднечешском крае, в районе города Унхошть. Это произошло 24 мая, когда его машина ехала в Прагу из Карловых Вар. При этом первое сообщение о задержании появилось в телеграм-канале самого митрополита. Автор поста неизвестен: в момент публикации сам церковный иерарх уже находился под стражей. Из опубликованного в соцсетях поста чледовала, что Иларион подозревается в хранении наркотиков и что он эти обвинения отрицает.

Согласно сообщению, Иларион был задержан после того, как покинул храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. В багажнике его автомобиля полиция обнаружила четыре "небольших пакетика с белым веществом".

"Я могу подтвердить, что на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков и психотропных веществ мы приняли меры в отношении транспортного средства в Среднечешском крае, – заявила Люция Шмолдасова, пресс-секретарь Национального центра по контролю за наркотиками Чехии. – В связи с продолжающимся уголовным разбирательством мы не можем предоставить дополнительную информацию или уточнить личности пассажиров транспортного средства", – добавила она.

Прокуратура города Кладно впоследствии заявила, что в допросе участвовали двое задержанных. Прокурор Петр Длугош заявил, что пока никому обвинения предъявлены не были. Во вторник, 27 мая, представитель полиции Среднечешского края Михаэла Рихтерова подтвердила, что на бензозаправке на шоссе D6 в задержанном автомобиле обнаружили три пакетика с неизвестным белым веществом, каждый весом менее одного грамма. Рихтерова впоследствии заявила, не называя имен, что 28 мая оба задержанных были освобождены, обвинения им предъявлены не были. При этом расследование будет продолжено: "Обращая внимание на то, что расследование находится на этапе проверки, в настоящий момент более подробную информацию предоставить невозможно", - сказала Рихтерова. Согласно чешским законам, уголовное преследование возможно в случае продажи психотропных веществ, потребители наркотиков в случае обнаружения у них небольшого количества наркотического вещества уголовному преследованию не подвергаются.

Кто такой Иларион и как он оказался в Карловых Варах Илариону – 59 лет, он является епископом РПЦ, богословом, известным религиозным композитором и писателем. Он закончил Московскую духовную семинарию, а затем учился в Оксфордском университете. Иларион стал епископом всего в 36 лет, что может говорить о его довольно быстром карьерном росте в рамках церкви. Долгое время Иларион возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата – в свое время его также возглавлял нынешний патриарх Русской православной церкви Кирилл. В июне 2022 года, после начала войны, Илариона отстранили от руководства отдела внешних связей РПЦ и назначили главой Будапештской и Венгерской епархии. Сам Иларион тогда связал свой уход с поста с "требованиями нынешней общественно-политической ситуации". Сообщалось, что решение руководства церкви могло быть связано с разногласиями по вопросу о статусе Украинской православной церкви. Впоследствии выяснилось, что буквально через несколько недель после назначения митрополит получил венгерское гражданство – в обход принятых в Европейском союзе правил проживания в ЕС со статусом ПМЖ на протяжении 5 лет перед тем, как получить паспорт. Такое ускоренное предоставление гражданства можно объяснить лишь решением властей Венгрии. Известно, что Иларион несколько раз встречался с бывшем премьер-министром страны Виктором Орбаном, а также членами его правительства. Также после получения гражданства Венгрии у Илариона появился просторный дом. Это церковный иерарх де-факто подтвердил сам. Как писала "Новая газета. Европа", Иларион утверждал, что продал квартиру на Арбате, а также, по его словам, использовал для покупки недвижимости авторские гонорары за многочисленные книги и фильмы. Летом 2024 года келейник Илариона Георгий Сузуки обвинил митрополита в сексуальных домогательствах. Были опубликованы переписка, видео и фотоподтверждения. Иларион публично не высказывался о войне в Украине, не осуждая ее и не поддерживая. В то же время он переподчинил Крымскую епархию УПЦ непосредственно Московскому патриархату, а также считался одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла в отношении которого из-за поддержки войны России в Украине введены санкции. Помимо прочего, митрополит является автором биографии Кирилла, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".

После освобождения митрополит Иларион записал обращение, которое опубликовано на YouTube. По его словам, он находился в автомобиле, который был остановлен чешской полицией, с видеооператором и молодой парой прихожан. Через некоторое время после осмотра машины митрополиту показали разложенные в багажнике "три пакетика" и "баночку" с белым порошком. Полицейский сообщил, что они были спрятаны под обшивкой, где находится огнетушитель. Митрополит ответил, что видит эти вещества впервые в жизни.

Прибывший на место адвокат зафиксировал нарушения: обыск якобы проводился без видеофиксации, а полицейский работал без перчаток. Иларион продолжает отрицать свою причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и называет весь инцидент "спланированной акцией". В опубликованном в соцсетях посте также выражается недовольство полицией, которая якобы не допустила присутствия священнослужителя во время обыска автомобиля. Иларион также жаловался на низкую температуру в СИЗО, где он пробыл трое суток, при этом он содержался в Праге, где уже несколько дней держится аномально жаркая для конца мая погода.

"Довольно долго у нас был только один источник информации – телеграм-канал самого Илариона, – обращает внимание чешский журналист Ондржей Соукуп в интервью Радио Свобода. – И только 26 мая после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса, что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики и соответственно полиции пришлось действовать. Полиция до сих пор не хочет подтвердить, что среди пассажиров был сам Иларион. Чешские СМИ в этой ситуации освещали произошедшее так, что вспоминали биографию самого Илариона, который был крайне близок патриарху Кириллу и который в Венгрии выполнял разнообразные поручения, жил довольно роскошной жизнью. Вспомнили историю самого храма Петра и Павла в Карловых Варах, так как это один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской православной церкви, в то время как многие другие православные храмы в Чехии принадлежат Православной церкви Чешских Земель и Словакии. Некоторое время назад выяснилось, что прежний настоятель храма предоставлял помещения этой церкви сотрудникам российской разведки".

Комментируя реакцию российского МИД, заявившего "решительный протест" временному поверенному в делах Чехии Яну Ондржейке и потребовавшего освободить митрополита, Соукуп сказал, что "политических отношений между Россией и Чехией фактически не существует, по меньшей мере, с февраля 2022 года, поэтому глупо говорить о том, что произошедшее может как-то навредить российско-чешским отношениям".

По словам живущего в Праге краеведа и историка Владимира Поморцева, он не припомнит, чтобы иерархи какой-либо из православных церквей в Чехии были задержаны "по столь экстравагантным обвинениям", так как митрополиты "обычно ведут более богообразный образ жизни".

– Илариона отправили в Чехию на покой. Насколько я понимаю, он даже не был назначен настоятелем карловарского храма, потому что с момента, когда предыдущего настоятеля Николая Лищенюка депортировали, позиция осталась вакантной (чешские спецслужбы заявили, что он представляет угрозу для безопасности страны из-за того, что священнослужитель при содействии российских властей создал структуру влияния для поддержки сепаратистских тенденций в странах Евросоюза – РС). Но Иларион вроде жил на территории храма, даже вроде какое-то время проводил богослужения, то есть он там находился в таком статусе. На самом деле митрополита отправили действительно на покой – после всех тех приключений, которые выпали на его долю.

– Почему, как вы думаете, Илариона направили из Венгрии именно в Чехию?

– Думаю, что просто позиция священника была вакантная и нужен был кто-то, кто мог бы проводить богослужения, ведь как раз в тот момент депортировали предыдущего настоятеля.

– Против главы РПЦ патриарха Кирилла в Чехии были введены санкции из-за согласия с войной России в Украине. При этом в Чехии есть принадлежащий церкви храм – как раз тот, куда на покой был отправлен Иларион. Что происходило с этим храмом все эти годы после начала войны?

– С ним с самого начала происходили довольно странные метаморфозы, потому что он изначально принадлежал российскому государству, а не церкви. Все это продолжалось до большевистского переворота, ну а после статус этого храма тоже был непонятен (пожертвования на строительство храма начали собирать в 1862 под покровительством великой княгини Елены Павловны. Среди жертвователей были граф А. П. Шувалов, граф А. И. Мусин-Пушкин, А. И. Кошелев, князь С. М. Воронцов, граф М. Ю. Виельгорский и П. А. Дубовицкий, землю для строительства выделили в то время власти города Карловы Вары – РС).

Позднее, уже в наши дни, неясным было, кому принадлежит земля, на которой стоит храм. Мне кажется, что Русская православная церковь понимала, что это для нее это является потенциальной проблемой, поскольку лет 20 тому назад была выпущена довольно подробная книжка, в которой рассказывалась история карловарского храма. В ней за кадром, между строчками довольно четко видно желание доказать, что храм принадлежит по закону Русской православной церкви. Книжка убедительно доказать это не смогла, скорее всего, статус храма до сих пор остается под вопросом. Его можно подвергнуть сомнениям, но тем не менее после 1945 года храм принадлежал РПЦ. Насколько я знаю из газетных публикаций, после появления здесь митрополита Илариона храм был переведен в венгерскую епархию Русской православной церкви. Вроде как это было сделано для того, чтобы минимизировать возможные проблемы, связанные с имуществом РПЦ, вроде как венгерская епархия имеет статус православной религиозной организации в рамках Европейского союза, то есть, более выгодные позиции на в случае разного рода вот таких вот приключений, какие случились с Иларионом.

– Помимо храма в Карловых Варах, у РПЦ есть еще церкви в Чехии? Ведь большинство православных храмов все же принадлежат Православной церкви Чешских Земель и Словакии, которая является поместной.

– С чехословацкой православной церковью РПЦ договорилась еще в 1970-е годы. Тогда обе церкви обменялись посольствами, возникли так называемые два подворья. Одно подворье – в Карловых Варах, и одно подворье (соответственно, зеркальная ситуация) – в Москве. Некоторое время оба подворья были своего рода представительствами обеих православных церквей за границей. В начале этого тысячелетия, неожиданно и в нарушение тех правил, которые приняты в мировом православии, карловарское подворье решило зарегистрироваться как самостоятельная религиозная организация. И они это проделали, то есть фактически сегодня с точки зрения светского чешского государства существует две независимых православных церкви. Это вызвало трения между чешскими православными и русскими православными, поскольку это был не очень привычный прием. Тем не менее, сегодня, когда каждые 10 лет проводится перепись населения, желающие могут указать себя как православные верующие либо Православной церкви Чешских Земель и Словакии, либо религиозной организации, возникшей на базе подворья РПЦ в Карловых Варах. После этого началось незначительное своего рода "расползание" подворья за его пределы – в конце прошлого века, если я не ошибаюсь, была построена маленькая церковь на территории бывшего советского, а ныне российского посольства в Праге – в честь Георгия Победоносца. А в 2009 году была освящена так называемая "шайба" (бывшее здание советского выставочного павильона народного хозяйства в Чехословакии в пражском районе Бубенеч – РС), превратившаяся в храм Святой Людмилы. Он тоже в юрисдикции Московского патриархата Русской православной церкви и располоэен неподалеку от российского посольства. Насколько я понимаю, с тех пор как началась война этот храм закрыт.

– Можно ли говорить, что подворье РПЦ в Карловых Варах имело определенное влияние в Чехии?

– Мне кажется, что это обычный храм, который все знали, но к которому были вопросы, потому что он принадлежит к религиозной организации – РПЦ – которая яростно поддерживает войну России в Украине. Конечно, на это обращали внимание активисты, что с этим что-то необходимо делать. Собственно, настоятель храма был депортирован из Чехии, патриарх Кирилл находится под санкциями. После этого я не думаю, что у подворья были возможности как-то особенно разворачивать свою деятельность, – говорит Владимир Поморцев, чешский краевед и историк.