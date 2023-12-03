РПЦ выпустила детскую книжку, "настраивающую на военные будни"

На сайте издательства Московской патриархии в разделе "детские книжки" появилось издание под названием "Жить - Родине служить", состоящее из пословиц, цитат и высказываний о войне, службе в армии и "врагах России".
В аннотации к книге, цена которой 600 рублей, говорится, в частности, что вошедшие в неё изречения "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе" и учат тому, "как избиваться от возмущения несправедливостью".
В самом издании, среди прочего, рассказывается о том, что нужно быть "покорным всякому человеческому начальству", что война - "богоугодное" дело, и что "не стоит бояться умирать на войне, поскольку положившие живот свой на брани получат оставление грехов".
Отмечается, что главный редактор книги - епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, ставший в 2008 году обладателем премии ФСБ России за книгу о "святых, покровителях сил специального назначения".
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл и многие высокопоставленные представители церкви фактически поддержали войну в Украине, неоднократно заявляя, что им понятны мотивы российских властей, критикуя Запад и власти Украины. В храмах священникам предписано читать молитву "О святой Руси", в которой говорится о "победе".
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