Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

РПЦ выпустила детскую книжку, "настраивающую на военные будни"

Российские школьники изучают автоматы Калашникова во время тренировки под Екатеринбургом, архивное фото
Российские школьники изучают автоматы Калашникова во время тренировки под Екатеринбургом, архивное фото

На сайте издательства Московской патриархии в разделе "детские книжки" появилось издание под названием "Жить - Родине служить", состоящее из пословиц, цитат и высказываний о войне, службе в армии и "врагах России".

В аннотации к книге, цена которой 600 рублей, говорится, в частности, что вошедшие в неё изречения "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе" и учат тому, "как избиваться от возмущения несправедливостью".

В самом издании, среди прочего, рассказывается о том, что нужно быть "покорным всякому человеческому начальству", что война - "богоугодное" дело, и что "не стоит бояться умирать на войне, поскольку положившие живот свой на брани получат оставление грехов".

Отмечается, что главный редактор книги - епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, ставший в 2008 году обладателем премии ФСБ России за книгу о "святых, покровителях сил специального назначения".

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл и многие высокопоставленные представители церкви фактически поддержали войну в Украине, неоднократно заявляя, что им понятны мотивы российских властей, критикуя Запад и власти Украины. В храмах священникам предписано читать молитву "О святой Руси", в которой говорится о "победе".

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG