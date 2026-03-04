РС выяснило, где находится штаб-квартира Африканского корпуса

Дезертир из российского Африканского корпуса Георгий Кочкин, с которым поговорило Радио Свобода, рассказал о "главном центре" корпуса, в котором, по словам Кочкина, "сидят какие-то генералы и решают, кого отправить в Африку". Кочкин привозил в "главный центр" одного из своих командиров, и на основании воспоминаний дезертира о местоположении проходной РС удалось установить его местоположение. "Главный центр" Африканского корпуса находится на территории Центрального научно-исследовательского института химии и механики на юго-востоке Москвы.

Поездка Кочкина в "главный центр" состоялась в декабре 2025 года. Кочкин не помнил точного местоположения "центра", но в его памяти отложилось, что рядом был проспект Андропова, река Москва и заправка "Лукойл" около нее. С помощью этих подсказок РС нашло место, где он высадил своего пассажира, который "куда-то ушел с документами".

Проходная, к которой Кочкин привёз начальника, исторически относилась к войсковой части номер 78055 – она также известна как Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО). Управление, созданное в 2000 году, занималось уничтожением советских запасов химического оружия – для этого с международной помощью были построены несколько полигонов и специальных установок.

В 2017 году Россия формально отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Тем не менее, по данным российских реестров, БХУХО продолжает свою деятельность и зарегистрировано по прежнему адресу, но все услуги, которое управление оказывало государству в последние годы, относятся к филиалам БХУХО – тем самым полигонам в российских регионах, на которых уничтожались советские запасы. В статье , посвященной 30-летию управления, ничего не говорится о его деятельности после 2017 года.

Фактически ФУ БХУХО располагается на территории кампуса Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ); судя по спутниковым снимкам, между ними даже нет забора. Как Радио Свобода и The Insider выяснили в 2020 году, расположенный в том же кампусе научный центр "Сигнал" занимался разработкой улучшенной версии боевого отравляющего вещества из семейства "Новичок", которое использовалось для покушения на Алексея Навального и семью Скрипалей. Недавно издание "Агентство" смогло узнать , что сотрудники того же НЦ "Сигнал" занимались синтезом эпибатидина – яда, которым, как утверждается, был отравлен в колонии в 2024 году Алексей Навальный.

Деятельность ЦНИИХМ выходит далеко за рамки химии – этот институт связывали с разработкой военных спутников и хакерских программ. Весной 2020 года на территории ЦНИИХМ начали строить новый корпус – самый большое здание в кампусе института, вплотную прилегающее к зданию БХУХО. Судя по спутниковым снимкам, к концу 2025 года строительство было полностью или почти полностью завершено.

"Африканский корпус" пришёл в Африке на смену наемникам ЧВК "Вагнер" после мятежа Евгения Пригожина и его смерти в авиакатастрофе в Тверской области. Лишь в Центральноафриканской республике, одном из первых направлений работы ЧВК "Вагнер" за пределами России, российский контингент по-прежнему состоит преимущественно из тех же людей, которые ранее подчинялись Пригожину. В других странах – а их число с тех пор заметно увеличилось – на смену "вагнеровцам" пришли военнослужащие Минобороны, подписавшие контракт с "Африканским корпусом".

Куратором "африканского направления" в ГРУ является заместитель начальника этого ведомства, Андрей Аверьянов, ранее известный как командир войсковой части 29155, ответственной за диверсии в Европе – например, отравление Сергея Скрипаля в Великобритании и взрывы на военных складах в чешском Врбетице. Как стало известно из расследований, люди, занимавшиеся разработкой усовершенствованного "Новичка", неоднократно звонили Аверьянову.