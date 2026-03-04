"Я тебе мясо привел". Интервью с дезертиром из "Африканского корпуса"

ГРУ продолжает вербовку новобранцев в "Африканский корпус", но после обучения многих из них отправляют не в Африку, а в Украину. Радио Свобода поговорило с одним из таких людей, жителем Москвы Георгием Кочкиным, который откликнулся на рекламу "корпуса" в интернете, подписал контракт, был отправлен в тренировочный лагерь в Мулино в Нижегородской области, узнал, что его собираются отправить на "разминирование Купянска" и сбежал на Филиппины.

Рассказ дезертира позволяет также по-новому взглянуть на работу ГРУ, ответственного за военные дела "Африканского корпуса": штаб, откуда идет оперативное управление "корпусом", оказался расположен в московском районе Нагатино-Садовники, на территории секретного военного института, где под руководством того же Главного разведывательного управления разрабатывалась модернизированная версия яда "Новичок" и космические спутники-убийцы.

Дисклеймер Радио Свобода подтвердило личность Кочкина и проверило его биографию с помощью независимых источников, однако мы не можем ручаться за правдивость всех без исключения деталей его рассказа.

"На Яблочкова сразу начали прессовать"

"Мне 21 год, я родился в Москве, в обычной семье. После школы поступил в колледж, в МГКЭИТ Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий, в 2020 году, за два года до начала войны. В колледже хотел получить красный диплом, для этого надо было вступить в "Юнармию". Это была "обязаловка", ничем особенным мы не занимались, ходили на концерты в Москве, гуляли по городу. Ради хороших отметок преподаватель ОБЖ, сам бывший военный, предлагал ехать в Донецк волонтером, собирать коробки с едой и всякими вещами для местных жителей. Я поехал, провел там день, услышал, что каких-то волонтеров ранило, и обратно в Москву вернулся – для этого отцу пришлось взятку давать, так как просто так оттуда не выехать из-за военного положения. Бате пришлось кому-то дрон купить. Впрочем, красный диплом я все равно не получил – не смог пересдать некоторые предметы, потому что преподаватели уже уволились.

В институт пойти был не вариант, оставалась армия. Родители помогли попасть в научную роту Росгвардии. Первые 5 месяцев мы служили в Центре инженерно-технического обеспечения в Балашихе, потом нас перевели в Адлер, в войсковую часть 3662 127-й специальный моторизованный полк Росгвардии в Адлерском районе Сочи. В основном за компьютером сидишь просто, даже боевой подготовки у нас особо не было.

Давления, чтобы подписать контракт на СВО, не было, предлагали только контракт на сержанта в самой роте. По крайней мере, при мне контракт никто не подписывал. Все было более-менее спокойно, особенно по сравнению с дивизией Росгвардии в Балашихе, оттуда, как я слышал, срочников отправляли в Курск.

После срочной службы я устроился на завод в Москве, который делал кассы самообслуживания. Платили мало, купил машину, думал вытяну, набрал кредитов – отсюда и позывной "Кредитор" – но зарплаты не хватало, поэтому стал искать что-то более высокооплачиваемое. На сайте вакансий увидел рекламу "Африканского корпуса" – там были нужны люди чисто на гражданскую работу, требовались IT-специалисты, в списке была и моя специальность. Позвонил, потом списались с рекрутером в телеграме, сказали подготовить кучу справок. Назначили время, чтобы приехать заполнить анкету, это был просто офис, а оттуда на такси, которое они оплачивают, отдельный куратор повез меня на Яблочкова Единый пункт призыва и отбора на контрактную службу Минобороны РФ на ул. Яблочкова, д. 5. У "Африканского корпуса" там есть отдельная комната, где проходит собеседование.

Товарищ, который меня привез, сказал человеку в комнате: "я тебе мясо привел", прессовать меня сразу начали. Меня сначала хотели взять на дронщика, но я сказал, что обещали по моей профессии, информационная безопасность. Рекрутер ответил: "ладно, мы подумаем, а ты пока проходи медкомиссию". Через час я к нему вернулся, он сказал "все нормально, место мы тебе нашли, подписывай". Через два дня я вернулся подписывать контракт, но там не было ничего ни про IT-специальность, ни вообще про Африку. Потом я уже выяснил, что артиллеристы, дронщики и саперы у них только на Украину едут.

За подписание контракта я получил 2 миллиона. От Минобороны подъемные были 400 тысяч, но только 200 из них платили сразу, а 200 – уже якобы должны были перед бортом вылетом в Африку. Сейчас выплаты везде снижают, но у меня друзья в Казани заходили подписывали контракт , там для "Африканского корпуса" выплаты не снизили, и в итоге они вообще по 3 миллиона получили. Последний бонус от Москвы – 50000 – я вот только сейчас на карту получил, хотя уже давно в бегах. Попробую его как-то вывести сюда, чтобы на эти деньги прожить.

Далее зарплата уже зависит от страны, например, в Экваториальной Гвинее – от 300 тысяч в месяц, плюс московские надбавки. Самая низкая зарплата – в Мали, 200 с копейками, зависит от должности. Платят в долларах, часть переводом, часть наличными, и во всех странах еще вычитают за еду.

Ни сроков отправки, ни возможные страны никто не называл. Потом уже, когда я убегал, я знал, что сейчас отправляют в Того, это у них новое направление; Мали, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, базы в Сирии, в Ливии.

Контракт я подписал 13 октября 2025 года. Сначала нам говорили, что повезут в Молькино, на бывшую базу "Вагнера", но в итоге мы поехали в Мулино, Нижегородская область, воинская часть 74754. Там мы были уже вечером 15 октября", – рассказывает Георгий Кочкин.

Мулино и в/ч 74754 Войсковая часть 74754 была создана в Нижегородской области в феврале 2021 года, за год до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В интернете можно найти несколько свидетельств того, что она дислоцируется в поселке Мулино и набирает людей для "Африканского корпуса". Войсковая часть – о чем, по словам Георгия Кочкина, новобранцам говорят открыто – курируется Главным управлением Генерального штаба ВС РФ, более известным как ГРУ, и дислоцируется на территории 333 учебного центра Минобороны. Строительство этого центра началось в 2011 году и осуществлялось Федеральным агентством специального строительства РФ совместно с немецким концерном Rheinmetall по договору, заключенному тогдашним министром обороны России Анатолием Сердюковым. Целью проекта было создание в России сети учебных центров по образцу немецкого полигона Альтмарк. Такие центры должны были повысить боеспособность российских вооруженных сил и подготовить их к современным военным операциям. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, Германия вышла из проекта, и учебный центр в Мулине российское военное ведомство достраивало своими силами. В поселке базируется несколько войсковых подразделений, например 26-й танковый полк, к которому по документам и приписан "Африканский корпус", 54-й мотострелковый полк 3-го армейского корпуса – оперативно-тактическое объединение сухопутных войск РФ, созданное в 2022 году из региональных добровольческих батальонов, 6-я отдельная танковая бригада и другие. В 2022 году Мулино использовалось как одна из основных баз армии РФ для сбора мобилизованных и их подготовки к отправке на фронт. Летом 2024 года появились сообщения об издевательствах офицеров над солдатами в Мулине: тех, кто восстанавливался после ранений или отказывался ехать в Украину избивали и приковывали наручниками к кроватям в одном из зданий на территории части, оставляя так на несколько дней. Гергий Кочкин подтверждает эти рассказы: он даже указал на карте строение, в котором была устроена импровизированная "тюрьма", а также другие места в Мулине, имеющие отношение к "Африканскому корпусу". Мы нанесли их на карту, сопроводив фотографиями из открытых источников – профилей военных в социальной сети "ВКонтакте". База "Африканского корпуса" в поселке Мулино

"Африканский корпус" пришел в Африке на смену наемникам ЧВК "Вагнера" после мятежа Евгения Пригожина его смерти в авиакатастрофе в Тверской области. Лишь в Центральноафриканской республике, одном из первых направлений работы ЧВК "Вагнер" за пределами РФ, российский контингент по-прежнему состоит преимущественно из тех же людей, которые ранее подчинялись Пригожину. В других странах – а их число с тех пор заметно увеличилось – на смену "вагнеровцам" пришли военнослужащие Минобороны, подписавшие контракт с "Африканским корпусом".

Куратором "африканского направления" в ГРУ является заместитель начальника этого ведомства, Андрей Аверьянов, ранее известный как командир войсковой части 29155, ответственной за диверсии в Европе – например, отравление Сергея Скрипаля в Великобритании и взрывы на военных складах в чешском Врбетице. В 2023 году стало известно, что подразделение Аверьянова, который ушел "на повышение", преобразовано в спцеиальный "Департамент особых поручений", целью которого остались диверсии в недружественных России странах – теперь уже в рамках "гибридной войны" РФ против Запада, идущей параллельно с войной против Украины.

Административную и политическую часть работы "вагнеровцев" после смерти Евгения Пригожина, как показали расследования Радио Свобода и других СМИ, взяла на себя Служба внешней разведки России.

"В Африку мало кто уезжал, больше в Украину"

На полигоне в Мулине, куда привезли Георгия Кочина, его мечты о высокооплачиваемой работе в Африке "айтишником" (как говорили ему в пункте отбора – "будешь сидеть под кондиционером") быстро развеялись.

"Нас разместили в АПЛ – автономном палаточном лагере. В палатках по 20-25 человек. Там жили две бригады "Африканского корпуса", всего их 4. Третья бригада дислоцируется в Наро-Фоминске, а четвертая – как раз в Молькино, в Краснодарском крае.

Первое время мы практически ничего не делали, только ходили на построения, в столовую, наводили порядок. Форму выдали не всем, многие, включая меня, еще три недели после прибытия ходили в гражданском. Когда выдали – она была вообще не под Африку, куртка теплая, штаны, спальник. В один день на построении просто сказали кто кем будет. Меня определили в саперы. Я пытался как-то протестовать, но все было по*ую. Максимум что там было по моей специальности – "защита связи", но чтобы туда попасть, нужно было высшее образование, а у меня его не было. Никаких "айтишников", как обещали в военкомате, там не было. Я знаю только одного человека, который окончил институт по этой специальности и смог попасть в операторы дронов, и еще одного, который как-то устроился писарем в штаб бригады.

Люди были самые разные, были и те, которые уже участвовали в боевых действиях, в том числе из "Вагнера". Таких как я, которые никогда не воевали, была примерно половина. На КМБ Курс молодого бойца мы даже не стреляли, сказали, что в бригаде идет "ревизия оружия". Был один или два урока по медицине, типа как со жгутами работать, были пара уроков тактики и саперного дела, где нас учили растяжки ставить. Пару раз приходили рассказывать про страны Африки, про обстановку там, кто живет, какая военная ситуация. В Мали, если верить этим рассказам, надо было заниматься "зачисткой террористов" и "охраной объектов", в Того – самолеты, порты, плюс строить базы.

У меня машина была, так командир постоянно просил в город сгонять, сделай то, купи это, в общем я на этих уроках нечасто появлялся, да и уроков было мало. Я, по-моему, за все время после подписания контракта даже из оружия ни разу не стрелял. Вообще с базы спокойно можно было уходить в город, мы туда есть ходили, потому что в столовой еда была полное говно. За "спокойную службу" и в корпусе и в роте просили приличные деньги. Я еще в учебке отдал командиру 315 тысяч рублей, а потом уже в роте начальнику инженерной службы перевел еще 100 Наш собеседник предоставил подтверждения снятия наличных и перевода денег на эти суммы. Платили почти все, по-разному, от 20 тысяч и выше. Один отказался давать, спустил все на проституток и алкоголь, так его избили и отправили в 26-й танковый полк в штурма – они этим всем угрожают.

Так как я на машине помогал и деньги платил, репутация у меня хорошая была, я себя чувствовал совершенно спокойно в этом плане. Все документы у меня были на руках: паспорт, загранпаспорт Копия загранпаспорта и водительского удостоверения Георгия Кочкина есть в распоряжении Радио Свобода. Были проверки ФСБ, приходили телефоны проверять, какие настроения. При этом телефонами в лагере спокойно можно было пользоваться, у меня даже собственный компьютер был. Главное – не снимать территорию, технику и так далее. У нас даже сами командиры советовали: имейте два телефона, чтобы ничего не нашли если что", – рассказывает дезертир.

"Новичок", спутники-убийцы и "Африканский корпус" на одной территории Поездки Кочкина, во время которых он возил командиров на своей машине, позволили Радио Свобода выяснить, где находится фактический штаб "Африканского корпуса", который между собой военные называют "главным центром". По словам дезертира, там "сидят какие-то генералы и решают, кого отправить в Африку", распределяют людей по рейсам и организовывают вылеты из Москвы. Этот "центр", как оказалось, находится на территории одного из самых загадочных военно-технологических комплексов на юго-востоке Москвы, где создают яды, спутники-убийцы и компьютерные вирусы: Центрального научно-исследовательского химии и механики (ЦНИИХМ). Поездка Кочкина в "главный центр" состоялась в декабре 2025 года. Наш собеседник не помнил точного местоположения "центра", но в его памяти отложилось, что рядом был проспект Андропова, Москва река и заправка "Лукойл" около нее. С помощью этих подсказок мы нашли место, где он высадил своего пассажира, который "куда-то ушел с документами". Проходная, к которой Кочкин привез начальника, исторически относилась к войсковой части номер 78055 – она также известна как Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО). Управление, созданное в 2000 году, занималось уничтожением советских запасов химического оружия – для этого с международной помощью были построены несколько полигонов и специальных установок. В 2017 году Россия формально отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Тем не менее, по данным российских реестров, БХУХО продолжает свою деятельность и зарегистрировано по прежнему адресу, но все услуги, которое управление оказывало государству в последние годы относятся к филиалам БХУХО – тем самым полигонам в российских регионах, на которых уничтожались советские запасы. В статье, посвященной 30-летию управления, ничего не говорится о его деятельности после 2017 года. Фактически ФУ БХУХО располагается на территории кампуса Центрального научно-исследовательского химии и механики (ЦНИИХМ); судя по спутниковым снимкам, между ними даже нет забора. Как Радио Свобода и The Insider выяснили в 2020 году, расположенный в том же кампусе научный центр "Сигнал" занимался разработкой улучшенной версии боевого отравляющего вещества из семейства "Новичок", которое использовалось для покушения на Алексея Навального и семью Скрипалей. Недавно издание "Агентство" смогло узнать, что сотрудники того же НЦ "Сигнал" занимались синтезом эпибатидина – яда, которым был отравлен в тюрьме Алексей Навальный. Люди, занимавшиеся разработкой усовершенствованного "Новичка", неоднократно звонили Андрею Аверьянову, тогда – командиру "диверсионной" войсковой части ГРУ 29155, ныне - куратору "Африканского корпуса", повышенному до заместителя начальника спецслужбы. Деятельность ЦНИИХМ выходит далеко за рамки химиии – этот институт связывали с разработкой военных спутников и хакерских программ. Весной 2020 года на территории ЦНИИХМ начали строить новый корпус – самый большое здание в кампусе института, вплотную прилегающее к зданию БХУХО. Судя по спутниковым снимкам, к концу 2025 года строительство было полностью или почти полностью завершено.

"В лагере нас было очень много, - продолжает свой рассказ Кочкин, – но в Африку мало кто уезжал, больше – в Украину. При этом многие товарищи, которые подписали контракт одновременно со мной, так и сидят на базе.

Просчитать заранее, куда попадешь, было невозможно. Ты об этом узнавал только на построении. В 8:30 утреннее построение. Зачитывают фамилии, говорят "готовьтесь, через столько-то дней самолет, получаем оружие, готовим вещи". Правда, иногда говорят "самолет через три дня", а по факту он летит только через месяц. Если не говорят куда – значит, в Украину, как мы потом уже от уехавших узнавали. Если говорят "в Африку" – значит в Африку.

Если отправляют в Африку, то перед отправкой делают новые паспорта. Ты сам себе придумываешь легенду и новое имя, главное свериться с базой судебных приставов, чтобы у человека с такими же ФИО не было запрета на выезд. После этого тебе делают новый загранпаспорт, дату рождения смещают на несколько дней в одну или другую сторону. Идешь в бригаду, сдаешь документы, они потом тебе перед отправкой в Африку выдают паспорт.

Потом мой командир как раз уехал в Африку, а от нового я уже узнал, что меня как сапера отправляют на Украину. Я знаю как минимум трех людей, которые, узнав, что их отправляют на Украину, " запятисотились 500 – армейское обозначение для дезертиров". Меня, как мне сказали, должны были отправить "в Купянск на разминирование", разминировать города, "которые уже захватили В январе и начале февраля российские военные неоднократно отчитывались о занятии Купянска в Харьковской области, однако данные из открытых источников не подтверждали эти заявления, а за несоответствующие реальности победные реляции российское командование подвергалось критике даже со стороны провоенных блогеров.".

"Украина в мои планы вообще не входила"

Георгий Кочкин рассказывает, что успешной стала лишь вторая попытка побега из "Африканского корпуса" – первая сорвалась из-за случайного дорожного инцидента.

"В пятницу, 23 января, мне сказали, что через два-три дня будет отправка, а пока, мол, езжай домой. Тут я и приуныл, потому что Украина в мои планы вообще не входила. Я был на хорошем счету, всегда после поездок домой на выходные возвращался вовремя, поэтому никто даже не думал, что я сбегу. И паспорт, и военник у меня были на руках – их отобрали в самом начале, чтобы проставить какие-то отметки, но потом вернули. Я узнал: после моего побега все равно людей спокойно отпускают на выходные, даже не понимаю, как у них это работает. Если ты не опаздываешь, не бухаешь сильно, отпускают. Я знаю троих, кто сбегал, но их уже поймали, к сожалению, потому что они в России укрывались.

План сбежать у меня был еще раньше, просто надоело это все, слухи кто куда едет, про отправку на Украину. На Новый год я даже попытался его осуществить, деньги уже даже обменял, ехал на машине в сторону Беларуси. В какой-то момент, где-то уже в конце Калужской области, меня стала машина сзади догонять, потом подрезала за то, что я ей дорогу не уступил, я свернул на заправку, эта машина тоже, оттуда вышел мужик, стал размахивать корочкой ФСБ, хотел меня в отдел доставить. Чисто дорожный инцидент. Я позвонил своему командиру, и он меня как-то отмазал, попытка побега в тот раз не удалась, но план как и куда бежать у меня был готов уже тогда.

Во второй раз я на этой же машине (за нее кстати по закону контрактникам можно было на время службы кредит не платить) спокойно доехал до Смоленска, там сел на "Ласточку" в Беларусь, причем билет купил на свое имя по своему загранпаспорту. У меня еще был хороший такой военный рюкзак, я думал, он меня выдаст: в Смоленске в поезд пограничники заходили, они на меня так посмотрели, что я думал все, п*здец, но нет. Приехал в Минск, обменял валюту, доехал до аэропорта, и все – через Китай без визы долетел до Филиппин. В Грузию, Казахстан, Армению боялся, потому что был уверен, что оттуда выдают. Тайланд вроде выдает, Индонезия тоже выдает, поэтому выбор пал на Филиппины. Заполнил анкету на убежище, но никому из тех, кто со мной ее подавал – там африканцы были еще какие-то – убежище не дали. Живу, продлевая визу, ее можно продлевать до 3 лет, она довольно дорогая Первый раз, по истечении 59 дней пребывания на Филиппинах, визу можно продлить за $55, последующие продления стоят больше, от $90. но хоть так.

В части поняли, что я сбежал, только в понедельник, 26 января. Стали писать сослуживцы, командир, заместитель командира бригады. Предлагали вернуться, "если что-то не устраивает, переведем в другое место или уволим", но через какое-то время перестали писать, когда поняли, что я не в России. На удивление все было довольно цивильно, ни мне, ни родителям никто не угрожал. Один сослуживец мне написал, что он говорил с начальником инженерной службы и тот сказал ему, что часть подала документы на возбуждение против меня уголовного дела. Но возбудили его или нет – я не знаю.

Как я потом узнал, контрактники из моей роты, направленные саперами в Украину, уехали чуть попозже, через полторы недели, как у нас это обычно бывает, 9 или 10 февраля. Связи с ними с тех пор больше не было.

Родители мои, конечно, в осадок выпали, когда узнали, что я пошел таким радикальным путем. Они потом узнали, что вопрос [с отправкой в Украину] можно было и без этого решить. До сих пор переживают, где я, как я жить буду и так далее".

"Редкое направление"

Иван Чувиляев, пресс-секретарь "Идите лесом", организации, помогающей уклониться от службы в российской армии, говорит, что Филиппины, где нашел пристанище Георгий Кочкин, имеет как свои плюсы, так и минусы по сравнению с другими странами, куда можно бежать от отправки на фронт.

"Ситуация с предоставлением убежища российским дезертирам в странах ЕС меняется. Например, ещё год назад Германия давала убежище, были кейсы, а совсем недавно отказали Георгию Авалиани. У Латвии, Литвы и Эстонии твердая позиция, российские дезертиры там на убежище рассчитывать не могут. В других странах ситуация другая, можно получить убежище во Франции, правда, для этого туда нужно попасть, и для этого как минимум нужен заграничный паспорт. Есть схема с покупкой билета с пересадкой в Париже, во время которой можно запросить убежище на пограничном пункте. Можно претендовать на убежище в Испании.

Если говорить про страны, куда гражданин России может прилететь или приехать по земле без визы или даже без заграничного паспорта, там ситуация тоже разная. Казахстан начал выдавать России дезертиров. По Грузии у нас сейчас нет практики, почти все дезертиры оттуда уехали дальше, и текущую ситуацию мы оценить не можем. В Армении, где были случаи похищения дезертиров российскими военными, на которые местные власти отреагировали жестко, сейчас убрали российский пост ФСБ из аэропорта, кроме того, там свободно работают правозащитные организации, ситуация улучшилась. Между Россией и Сербией и Россией и Черногорией нет документа о взаимной выдаче преступников. Много дезертиров в этих странах хотя и находятся в международном розыске, но живут более-менее спокойно, и там есть шанс легализоваться – открыть банковский счет, со временем получить ВНЖ. Аналогичная ситуация в Турции.

Очень ценное направление для дезертиров – Латинская Америка, главным образом – Аргентина и Уругвай. Большой их плюс в том, что там сквозь пальцы смотрят на наличие судимостей по статьям, связанным с войной, что в других странах может быть непреодолимым препятствием для легализации. Уругвай при этом очень благополучная, но дорогая страна, жизнь там дороже, чем во многих европейских странах.

Филиппины это редкое направление для дезертиров, но вообще в страны Юго-восточной Азии едут, правда в основном те, у кого либо есть деньги, либо возможность их дистанционно зарабатывать. Те, у кого просто остался кусочек от тех денег, которые им дали за то, что отправили на смерть, обычно едут в Таиланд. В Индонезию и Филиппины не едут, там можно долго легально находиться, но визы стоят достаточно дорого, а получить помощь от государства или устроиться локально на работу очень сложно".