RT подал в суд на создателей мерча в поддержку "иностранных агентов"

Медиахолдинг RT подал в суд на основателя магазина Feelosophy Store Георгия Сарибекяна, выпустившего футболку с надписью "иностранный агент". Внимание на иск в картотеке Арбитражного суда Москвы обратил телеграм-канал "Осторожно, новости".

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 14 декабря. Суть претензий в карточке дела не раскрывается. Известна лишь сумма исковых требований: телеканал RT (АНО "ТВ-Новости" ) требует с Сарибекяна 500 тысяч рублей.

В августе 2021 года магазин Feelosophy Store выпустил футболки с надписью "иностранный агент" в поддержку "Медузы" и других СМИ, признанных российскими властями "иноагентами".

Одежду с надписью "иностранный агент" продаёт и сам RT. Они были запущены в продажу в 2018 году после того, как канал был включён в список иностранных агентов властями США. Интеллектуальные права на это словосочетание телеканал получил через полтора года после старта продаж, в июне 2020 года. В ноябре телеканал зарегистрировал торговую марку "иностранный агент" и потребовал компенсации от московского магазина, производящего одежду с таким словосочетанием. Канал пытается также зарегистрировать слово "иноагент".

RT считает, что мерч Feelosophy Store нарушает его права. При этом минимальный размер компенсации за нарушение права на товарный знак составляет 10 тысяч рублей. Георгий Сарибекян заявил, что канал должен обосновать требование большей суммы.