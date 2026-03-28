Рубио и Каллас вступили в перепалку из-за Украины

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 глава европейской дипломатии Кая Каллас задала вопрос госсекретарю США Марко Рубио, когда Соединенные Штаты начнут действовать жестко в отношении России – что разозлило Рубио. Об их конфликте сообщает издание Axios со ссылкой на трех собеседников, которые присутствовали на этом мероприятии, состоявшемся 27 марта во Франции.

"Год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас иссякнет терпение?", – сказала она, по словам источников.

Собеседники подчеркивают, что Рубио был явно раздражен. "Мы делаем все, что можем, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что сможете сделать это лучше – вперед. Мы отойдем в сторону", – ответил он, заметно повысив голос. Он добавил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но при этом продолжают помогать Киеву оружием и разведданными.

Как отмечает Axios, напряженный обмен репликами, состоявшийся на глазах глав МИД стран G7, "стал симптомом взаимного недоверия между США и многими их европейскими союзниками" относительно войны России против Украины.