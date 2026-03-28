Рубио и Каллас вступили в перепалку из-за Украины

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 глава европейской дипломатии Кая Каллас задала вопрос госсекретарю США Марко Рубио, когда Соединенные Штаты начнут действовать жестко в отношении России – что разозлило Рубио. Об их конфликте сообщает издание Axios со ссылкой на трех собеседников, которые присутствовали на этом мероприятии, состоявшемся 27 марта во Франции.

"Год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас иссякнет терпение?", – сказала она, по словам источников.

Собеседники подчеркивают, что Рубио был явно раздражен. "Мы делаем все, что можем, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что сможете сделать это лучше – вперед. Мы отойдем в сторону", – ответил он, заметно повысив голос. Он добавил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но при этом продолжают помогать Киеву оружием и разведданными.

Как отмечает Axios, напряженный обмен репликами, состоявшийся на глазах глав МИД стран G7, "стал симптомом взаимного недоверия между США и многими их европейскими союзниками" относительно войны России против Украины.

