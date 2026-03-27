Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что вооружение, предназначенное для Украины, может быть направлено на Ближний Восток в случае обострения конфликта с Ираном.

Выступая 27 марта во Франции после встречи министров иностранных дел стран G7, Рубио заявил, что Соединённые Штаты распоряжаются оружием, исходя из собственных приоритетов. "Если нам что-то нужно для Америки и это американское, мы оставим это для Америки в первую очередь. Но на данный момент этого не произошло", – отметил глава Госдепартамента. Его слова приводит Bloomberg.

Речь идёт в том числе о поставках по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), согласованной в 2025 году. В её рамках Украина формирует список необходимых вооружений, а европейские союзники закупают их у США.

По данным Politico, Вашингтон уже предупредил союзников, что поставки могут замедлиться или приостановиться в ближайшие месяцы. Под угрозой, в частности, поставки боеприпасов и ракет-перехватчиков для систем ПВО "Пэтриот".

При этом американская сторона заверила, что не будет перенаправлять оружие, закупаемое союзниками специально для Украины. При этом, как писала The Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перераспределения части вооружений, чтобы пополнить собственные запасы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что критически важное оборудование, включая ракеты-перехватчики, продолжают направляться Киеву. По словам Рютте, поставки идут без серьёзных сбоев. Ранее он отмечал, что в 2026 году США планируют передать Киеву вооружение на сумму 15 миллиардов долларов, оплаченных Европой и Канадой, а ежемесячные поставки в денежном эквиваленте составляют около одного миллиарда евро.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что внимание США больше сфокусировано на Ближнем Востоке.

Россия осуждает любую военную помощь для Украины, заявляя, что такие действия не изменят ход боевых действий и затянут конфликт.

