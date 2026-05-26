Рубио: Лавров просил передать Трампу, что РФ будет бить по Киеву

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора в понедельник просил его передать президенту США Дональду Трампу сообщение от президента России Владимира Путина относительно будущих российских ударов по Киеву.

Днём 25 мая МИД России выступил с заявлением о том, что "Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов" по Киеву, в качестве целей были названы предприятия ВПК и "центры принятия решений".

Как сказал Рубио журналистам во время визита в Индию, российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и посольству США, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Лавров же позвонил Рубио, чтобы сказать об этом лично и попросить госсекретаря донести информацию до Трампа.

Госсекретарь не сказал о том, какой была реакция Трампа, и будет ли эвакуироваться посольство США. Он вновь призвал к завершению войны: "Каждый раз, когда вы видите такие масштабные удары с той или иной стороны, это напоминает о том, почему эта ужасная война, которая длится уже дольше Второй мировой войны, должна закончиться", сказал госсекретарь, отметив, что США готовы сыграть конструктивную роль, но пока никаких новых мирных переговоров не предусмотрено.

В сообщении Госдепартамента о разговоре Рубио о Лаврова говорится, что стороны обсудили Украину, двусторонние отношения и Иран, подробности не приводятся. В сообщении российского МИД при этом содержится упоминание о достигнутых "на высшем уровне" "договоренностях в Анкоридже", которые якобы подрывают Европа и Украина. Какие именно договорённости, как утверждается, были достигнуты на встрече Трампа и Путина в Анкоридже в прошлом году, в Москве по-прежнему прямо не говорят.

Представители Евросоюза и ряда стран ЕС уже заявили, что не будут эвакуировать свои посольства из Киева. Глава представительства ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что российское предупреждение направлено на то, чтобы посеять панику: "Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Это не сработает. ЕС никуда не денется. Мы остаёмся в Киеве. Мы остаёмся с Украиной".

В МИД Украины поблагодарили все иностранные дипломатические миссии и дипломатов, которые продолжают работать в Киеве во время войны. При этом, как говорится в сообщении МИД, "по оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остаётся таким же, как и в предыдущие годы и месяцы". Последние заявления Москвы в МИД Украины назвали шантажом, направленных непосредственно на иностранных дипломатов, отметив, что он вряд ли сработает.

Предыдущий массированный удар по Киеву был нанесён в ночь до 24 мая, до предупреждения МИД. В ночь на 26 мая удары по Киеву не наносились.



