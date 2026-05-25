МИД России в заявлении 25 мая пригрозил новыми ударами по Киеву - после масштабного удара, нанесённого ракетами и беспилотниками в ночь на 24 мая. Тогда были разрушены или повреждены более 30 зданий, пострадали более 80 человек, двое погибли.

В заявлении МИД говорится, что удар ВСУ по Старобельску в ночь 22 мая "переполнил чашу терпения", и в сложившихся условиях "Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве". "Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорится в заявлении. В нём сказано, что Москва призывает "иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций" как можно скорее покинуть город, "а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры". Украинские власти названы в заявлении "хунтой" и "режимом Зеленского".

В результате удара по Старобельску, городу в подконтрольной России части украинской Луганской области, по данным российских властей погиб 21 человек. В результате удара были разрушены корпуса педагогического колледжа. Судя по списку, опубликованному российскими властями, большинство погибших - студентки колледжа в возрасте от 18 до 22 лет, несовершеннолетних среди них нет. Российские официальные представители и СМИ при этом активно пишут, что удар был нанесён по "детям".

Украинские военные утверждали, что в Старобельске был поражён командный пункт российского подразделения "Рубикон", независимого подтверждения этого нет.

Удар по Старобельску прокомментировал президент России Владимир Путин, заявив, что Министерство обороны должно представить предложения по ответным ударам. Удар по Киеву в ночь на 24 мая, в результате которого пострадало множество гражданских объектов, осудили многие страны ЕС.