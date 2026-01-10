Рубио: США "поддерживают храбрый народ Ирана"

Во многих городах Ирана вечером в пятницу и в ночь на субботу вновь прошли массовые акции протеста. Уличные протесты продолжаются две недели, и в последние дни число их участников увеличились, несмотря на силовые меры со стороны властей. В Иране отключён доступ к Интернету, несмотря на это, в соцсетях появляются видео, свидетельствующие о том, что на улицы вновь вышло множество людей.

Президент США Дональд Трамп 9 января вечером заявил о том, что в Вашингтоне очень внимательно наблюдают за ситуацией. Он напомнил о своём предостережении властям Ирана о том, что в случае, если разгон протестов приведёт к массовой гибели людей, США "ударят по болезненным местам" иранского режима. Трамп подчеркнул, что речь не идёт об отправке в Иран военных США, но принятые меры будут жёсткими.

В свою очередь, иранские власти заявляют, что часть протестующих - это "погромщики", действующие в интересах США, верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозил "свержением" самому Трампу. С жёсткими заявлениями в адрес протестующих выступил также Корпус стражей исламской революции.

На данный момент нет точной подтверждённой информации о числе задержанных, а также погибших и раненых. Счёт задержанных, по разным данным, превысил 2000, число убитых составляет несколько десятков. Иранская служба Радио Свобода (Радио Фарда) располагает подтверждёнными данными о 35 погибших, правозащитные организации называют цифры от 45 до 65. Среди погибших есть несовершеннолетние и сотрудники силовых структур.

9 января избыточное применение силы со стороны властей осудили лидеры ряда стран ЕС. Руководители Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением.

Госсекретарь США Марко Рубио утром в субботу написал, что Соединённые Штаты "поддерживают храбрый народ Ирана".

Живущий в США сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви, одна из ключевых фигур оппозиции режиму исламской республики, призвал работников ключевых отраслей экономики Ирана к общенациональной забастовке. Он также призвал к продолжению уличных протестов.

Протесты начались в конце прошлого года на фоне экономических трудностей в стране. Их главной движущей силой сначала стали уличные торговцы. Затем к ним присоединились студенты и другие жители городов, главным образом молодёжь. Всё чаще стали звучать лозунги против иранских властей, призывы к революции.