Рубио: участие США - основа гарантий безопасности Украины

Поддержка со стороны США является ключевым элементом гарантий безопасности Украины после завершения войны с Россией. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сказал госсекретарь Марко Рубио.

По словам Рубио, по вопросу о гарантиях "достигнуто общее согласие" относительного того, что они будут предполагать "развёртывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США". Однако, как подчеркнул госсекретарь, именно участие Соединённых Штатов является настоящей гарантией безопасности, поскольку без поддержки со стороны США возможное размещение европейских войск в Украине "не будет уместным", дав понять, что невысоко оценивает возможности европейских стран в военной сфере, поскольку они "за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в сферу обороны".

В чём именно будет заключаться поддержка США, госсекретарь не пояснил. Ранее отмечалось, что американские войска не будут отправлены в Украину, однако Соединённые Штаты обеспечат логистическую и разведывательную поддержку, а также обязуются отреагировать на гипотетическое нарушение Россией режима прекращения огня.

Рубио также ответил на вопросы членов комитета относительно политики США по отношению к Ирану, Венесуэле и Гренландии. По словам госсекретаря, в Вашингтоне считают режим в Тегеране "серьёзно ослабленным" после недавних массовых протестов. По словам госсекретаря, США оставляют за собой право нанести удары по Ирану, если посчитают, что Тегеран готовит удары по американским силам в регионе. Рубио подчеркнул, что после захвата и вывоза в США Николаса Мадуро Вашингтон поддерживает конструктивный диалог с властями Венесуэлы, не исключено возвращение в страну американских дипломатов. По вопросу о Гренландии Рубио анонсировал переговоры с представителями Гренландии и Дании, отметив, что уверен в достижении взаимовыгодных договорённостей.