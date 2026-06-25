В ходе саммита на Аляске в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения между США и Россией относительно Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами после завершения своего турне по Ближнему Востоку.

Как сказал Рубио, на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Анкоридже обсуждалось "предложение" о завершении войны, но никаких договорённостей не было. В чём заключалось предложение, Рубио не сказал.

В особенности в последнее время представители российских властей упрекают руководство США в том, что оно якобы не смогло воплотить в жизнь договорённости, достигнутые в Анкоридже. Об этом говорили помощник Путина Юрий Ушаков, глава МИДЛ Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что это за договорённости, в Москве при этом не говорят, однако намекают на то, что их частью был вывод украинских войск из Донецкой области. В Киеве неоднократно заявляли, что не согласны на это, а в США не подтверждали, что договаривались об этом с Россией.

Рубио в ходе поездки посетил ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Он сообщил, что на следующей неделе в Швейцарии возобновятся консультации с Ираном по вопросу о воплощении в жизнь меморандума о завершении конфликта, подписанного ранее.