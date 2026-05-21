Рубио заявил о "позитивных сигналах" по сделке США и Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон видит "позитивные сигналы" о возможном соглашении с Ираном по прекращению войны. Его слова приводит Sky News.

При этом Рубио подчеркнул, что "не хочет быть чрезмерно оптимистичным". По словам главы Госдепартамента, любое соглашение станет невозможным, если Тегеран попытается взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

"Никто в мире не поддерживает систему взимания платы за проход. Этого не может быть. Это было бы неприемлемо", – заявил глава Рубио.

Ранее Иран объявил о создании специальной структуры для управления коммерческим судоходством в Ормузском проливе. В Тегеране также заявляли о намерении брать плату за использование подводных интернет-кабелей под проливом.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что приказал Пентагону отменить удары по Ирану, запланированные на 19 мая, и подготовиться к полномасштабному наступлению, если нужная сделка не будет достигнута. По словам Трампа, с просьбой отложить атаку к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Позже вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ни одна из сторон не заинтересована в возобновлении войны.

По данным Iran International, новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде после завершения хаджа в конце мая.