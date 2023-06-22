"Ручка и бумага - базовое право". Навальный проиграл иск к колонии

Нанесен удар по мостам, соединяющим Запорожскую область с Крымом;

Данные о потерях и продвижении украинских войск за последние 3 недели;

Владимир Зеленский заявил, сославшись на сведения разведки, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной электростанции;

Петиция в поддержку общественного активиста Игоря Барышникова;

Алтайский журналист Сергей Михайлов, которого судят по статье о «фейках», потребовал привлечь к ответственности тех, кто его преследует, и тех, кто развязал войну против Украины;

Конституционный суд России отказывается признать не соответствующей Конституции статью административного кодекса о дискредитации армии;

Верховный суд России не удовлетворил требование Алексея Навального обеспечить его в камере письменными принадлежностями.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!