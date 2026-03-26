28 февраля, когда началась война против Ирана, в Дубае заканчивался теннисный турнир категории ATP-500. В тот день должны были пройти финалы у мужчин в одиночном и в парном разряде. В одиночном победу досрочно одержал россиянин Даниил Медведев, так как его соперник голландец Таллон Грикспор снялся из-за травмы, полученной в полуфинале.

А вот как описывают парный финал ведущие одного из главных теннисных подкастов The Tennis Podcast, замечая что приходится использовать два монитора. "[На одном экране] я смотрю, как над Дубаем сбивают ракеты. А на другом экране – трансляция финала парного разряда в Дубае. Матч-пойнт Так в теннисе называют финальный розыгрыш, после которого игрок берёт гейм, сет и матч! Какой матч-пойнт? А после этого награждение победителей в паре! Я просто не могла поверить своим глазам. Организаторы построили сцену! Они построили сцену для проведения церемонии награждения, пока это [обстрелы] происходило. Послушайте, стадион был практически пуст".

Профильные спортивные медиа, как и большой спорт в принципе, стараются обходить политику стороной. Однако тут АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), под эгидой которой и проводился турнир в Дубае, была вынуждена реагировать. Ведь из-за начавшихся боевых действий и закрытия неба над регионом, что привело к массовой отмене рейсов, в Дубае, по оценке АТР, застряли около 40 человек – это топовые игроки, их тренеры и другие члены команд. Среди них – трое лучших теннисистов из России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Все входят в топ-20 мирового рейтинга.

Ситуация осложнялась тем, что 1 марта в США начинался один из девяти "тысячников" За победу в них теннисист получает 1000 рейтинговых очков в сезоне – Masters в Индиан-Уэллсе. Теннисные турниры ATP Masters-1000 уступают по значимости только четырём турнирам Большого Шлема. Участие в них обязательное. За пропуск без уважительной причины АТР может и оштрафовать игроков. Но участие целого ряда ведущих теннисистов оказалось под вопросом. В итоге все россияне смогли добраться до Калифорнии, а Медведев даже дошёл до финала, переиграв в полуфинале первую ракетку мира. Но вот так игрок описывал, как же удалось выбраться из Дубая.

"Было тяжело, скажем так, найти выход из ситуации, как долететь до Нью-Йорка, но мы его нашли. Мы приехали в Оман на машине. Там, как повезёт. Кому-то повезло даже за 4.30 [доехать]. У нас часов семь заняло. У нас водитель паспорт не мог найти свой. В итоге мы, наверное, единственные, кто проехали границу, сделали разворот, вернулись в Эмираты. Там он на парковке нашёл паспорт, и мы обратно ещё вернулись уже в Оман. Ночь в Омане. И на следующий день самолёт. Прилетели в Стамбул, ночь в Стамбуле (в аэропорту в отеле прямо), и полетели в Лос-Анджелес".

У мирового тенниса были планы ещё больше укрепить свои связи с Ближним Востоком. Помимо турнира ATP-500 в Дубае, Саудовская Аравия с прошлого сезона принимает женский итоговый турнир. Кроме того, в Эр-Рияде проходит крупный выставочный турнир у мужчин Six Kings Slam. А в ноябре прошлого года АТР официально объявила, что с 2028 года в календаре появится новый турнир серии Masters-1000, который тоже будет принимать Саудовская Аравия.

Хотя ATP публично не давала понять, что намерена пересматривать саудовский Masters, история с тем, как Медведев, Рублёв и Хачанов с трудом выбирались из Дубая, стала в теннисных медиа иллюстрацией того, что ближневосточная логистика может разрушить календарь даже там, где организаторы привыкли продавать миру образ полной предсказуемости.

При этом теннис – это не единственный вид спорта, на который повлияла война с Ираном. Так, в середине марта Формула-1 отменила апрельские этапы Гран-При на Ближнем Востоке. 10–12 апреля гонка должна была пройти в Саудовской Аравии, а 17–19 апреля – в Бахрейне. Организаторы сослались на "тщательную оценку" "текущей ситуации на Ближнем Востоке". Агентство Reuters добавляет, что решение принималось на фоне продолжающихся ударов, закрытия аэропортов и приближавшегося дедлайна по отправке фрахта Спортивные команды (в частности, участники Формулы-1 и крупных теннисных турниров) перевозят сотни тонн оборудования (болиды, передвижные телестудии, покрытия для кортов) специальными грузовыми рейсами — фрахтом. Существует жесткий временной график: если груз не вылетит в определенное окно, его не успеют доставить и разгрузить к началу соревнований. в Бахрейн.

В те же даты в Катаре должно было пройти Мото-Гран-При – один из этапов соревнований чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. И снова в официальных причинах отмены "текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке".

Отмены затронули также футбол: Азиатская конфедерация футбола перенесла матчи 1/8 финала AFC Champions League Elite в West Region – азиатский аналог европейской Лиги чемпионов, футбольная ассоциация Катара остановила весь внутренний футбольный календарь, также отменился Финалиссима-2026 – матч между Испанией и Аргентиной. Отменили гонку спортивных автомобилей Qatar 1812km. И не только спорт: отменили одну из крупнейших и наиболее престижных международных конференций по криптовалютам TOKEN2049 Dubai.

Всё это – большой имиджевый удар для ближневосточных монархий. Они десятилетиями развивали свой регион как самую безопасную точку мира. Например, у Дубая это записано в его Экономической стратегии D33: "Десятилетняя стратегия D33 направлена на то, чтобы сделать Дубай самым безопасным и максимально развитым в плане транспорта городом в мире, а также предпочтительным местом для крупных международных компаний и инвестиций".

Вообще Дубай и Объединённые Арабские Эмираты стали своего рода трендсеттерами в регионе. Ещё в 1979 году там был запущен Dubai World Trade Centre как постоянный узел для выставок и деловых контактов. В 1985 году была основана авиакомпания Emirates – ключевой элемент модели глобального хаба, в который и через который удобно и безопасно лететь. А в XXI веке это обозначили на государственном уровне, когда в 2017 году ОАЭ запустили Soft Power Strategy (стратегию мягкой силы), которая в 2022–2023 годах была закреплена в новых экономических и туристических программах – Туристической стратегии ОАЭ и той самой Экономической стратегии Дубая D33, о которой шла речь выше.

Даже Expo 2020 в Дубае местные власти преподносили не только как шоу, но и как демонстрацию способности безопасно принять весь мир после пандемии. Именно поэтому в официальных сообщениях отдельно акцентировались "высочайшие стандарты здоровья и безопасности".

Вслед за Эмиратами в начале 1990-х в том же направлении двинулся Катар. Он сначала сделал ставку на спорт, а после туда добавилась авиация и удобная логистика, компактность и высококлассный сервис. В официальном наборе инструментов, маркетинговых материалов и методических рекомендаций для международных партнеров, турагентов и операторов для продвижения Катара как туристического направления прямо говорится, что до запуска кампании Feel More in Qatar среди барьеров для туристов были как раз "опасения по поводу соответствия культурным нормам, безопасности и гостеприимства".

Другими словами, монархия Катара целенаправленно выстраивала репутацию страны как безопасного и гостеприимного места. На официальной странице Visit Qatar есть отдельные блоки Safety in Qatar и формулировки про "путешествие без забот" (worry-free travel).

Конечно же, большую имиджевую роль для Катара сыграл Кубок мира по футболу 2022 года. Qatar Tourism (официальный государственный орган, который отвечает за развитие, регулирование и продвижение туристического сектора) по итогам писал, что чемпионат "поместил Катар на международную туристическую карту", и после него страна смогла быстро конвертировать спортивную узнаваемость в обычный туризм.

Последней на этом поле "самого безопасного места в мире" заиграла Саудовская Аравия. Она столетиями традиционно принимала огромные религиозные потоки на Хадж в Мекку. Но ровно 10 лет назад, в апреле 2016 года, королевство запустило Vision 2030 – государственную программу трансформации для снижения зависимости экономики от нефти.

В Vision 2030 Саудовская Аравия пообещала развивать культуру, спорт и туризм, повысить качество жизни, довести три саудовских города до топ-100 мира по уровню жизни, улучшать бизнес-среду, качество и надёжность госуслуг и исполнение контрактов. В том же документе безопасность и защищённость городов названы отдельным активом королевства.

Согласно подсчётам The New York Times, к середине марта, то есть за первые две недели большой войны на Ближнем Востоке, только по Эмиратам были запущены 260 баллистических ракет и более 1500 беспилотников. "Большинство были перехвачены, но их оглушительные взрывы стали частью городского звукового ландшафта".

Издание резюмирует, что Дубай как город, возникший в пустыне и зависящий от собственной репутации, вероятно, слишком велик, чтобы потерпеть крах. Тем не менее, руководство ОАЭ, похоже, осознало угрозу такому тщательно продуманному имиджу. В результате, жителям Дубая просто запретили распространять фотографии и видео ударов. Официальное объяснения – конечно же, забота о безопасности и нежелание раскрыть местоположение важных объектов, которые могли стать целью иранских ударов. "Эта война напоминает о том, что ни один город, каким бы оживлённым и гламурным он ни был, не может откупиться от сил истории и географии", – отмечает The New York Times.

Арабист Марианна Беленькая в разговоре с Радио Свобода подчёркивает, что то, насколько сильно пострадает имидж ближневосточных монархий как самого безопасного места в мире во многом зависит от того, сколько в итоге продлится война с Ираном, и чем именно она закончится. "В Израиле все обучены. Есть распоряжения Службы тыла, как действовать в той или иной ситуации. Да, не всегда есть возможность эти рекомендации соблюдать, не всегда ты в хорошей ситуации находишься. Но в Израиле каждый с младенчества знает, что делать. Как минимум лечь на землю. В том же Дубае или Абу-Даби люди вообще ничего не знают, никаких эвакуаций нет, никаких ограничений не вводилось. То есть там люди неподготовленные абсолютно. Плюс масса туристов".

Беленькая рассказывает, что ей писали из Катара, что люди в гостинице в одном из небоскрёбов укрывались в ванне во время атаки. "Ванна – это прекрасно от осколков, но если ракета или дрон упадёт в этот небоскрёб, то ничего уже не спасёт, собственно говоря". Поэтому, по словам Беленькой, странам Персидского залива "повезло", что Иран действительно бил в основном по военным объектам, к тому же большинство ракет и дронов сбивали.

Беленькая резюмирует, что после начала войны против Ирана у монархий Персидского залива действительно пошатнулся имидж, и теперь они больше не самое безопасное место на Земле. "Прецедент уже случился. К тому же там пока занимаются оборонительными действиями и не начинают атаковать сами. Они опасаются, что может быть куда хуже. Сейчас Иран бьёт по нефтяной инфраструктуре, но может и ударить по гражданским объектам".

Тем не менее, Беленькая отмечает, что, хотя из-за отмен спортивных и других мероприятий, Катар, Эмираты и Саудовская Аравия потеряют какие-то деньги, с учётом их бюджетов – это капля в море. "Главное – рухнул имидж таких стабильных площадок: вокруг нас всё взрывается, а у нас всё всегда стабильно и спокойно. Это огромный удар по инвестициям в будущее".

Именно об этом свидетельствуют растущие во Франции опасения по поводу сохранности французских экспонатов, которые предоставлены в аренду Лувру в Абу-Даби.

Лувр Абу-Даби – единственный зарубежный филиал Лувра. Он открыт в 2017 году. По официальным данным музея, за это время его посетили более шести миллионов человек. Прямо сейчас там идёт большая выставка Пикассо, где представлены экспонаты из Национального музея художника в Париже и из Лувра. Несмотря на военные действия на Ближнем Востоке, выставка продолжает работу. А на официальном сайте Лувра сказано, что он ежегодно передаёт музею в Абу-Даби 100 экспонатов.

Однако Международное французское радио цитирует бывшего управляющего Лувра Дидье Селлеса: "Эти произведения искусства необходимо вывезти". При этом именно Селлес в 2005–2007 годах от имени Лувра вёл переговоры по соглашению с ОАЭ и был одним из тех, кто помог оформить сделку. Французский журнал La Tribune de l'Art поддержал эту тревогу, заявив: "Произведения Лувра в Абу-Даби должны быть в безопасности!"

В свою очередь министерство культуры Франции заверило агентство AFP, что французские власти "находятся в тесном и регулярном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обеспечить защиту произведений искусства, предоставленных Францией Лувру Абу-Даби".

Востоковед Марианна Беленькая считает, что теперь часть средств, которые шли на развитие городов будущего, дата-центров, спортивных и культурные событий, пойдёт в военные бюджеты. "Им нужно пополнять запасы ПВО. Им нужно будет выстраивать свою армию на всякий случай. Поэтому будет перераспределение бюджетов. Хотя денег им хватит и на это, и на ещё один теннисный или футбольный турнир".