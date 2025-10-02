Руководителей научного комитета Минобороны РФ заподозрили во взятке

Руководители Научно-технического комитета (НТК) Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщило РБК со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

По сведениям издания, обвинения предъявлены председателю комитета, полковнику Андрею Жежуку и его заместителю, полковнику Сергею Захарову. Их подразделение занимается, в частности, планированием исследований и анализом ракетно-артиллерийского вооружения, а также развитием высокоточного оружия.

В совместной статье, опубликованной в журнале "Материально-техническое обеспечение ВС РФ" за март 2024 года, Жежук и Захаров писали, среди прочего, что с 2015 года проводится активная работа по разработке 89 перспективных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий с увеличенной дальностью стрельбы, противотанковых ракетных комплексов.

В период полномасштабного вторжения в Украину состав НТК принимает непосредственное участие в апробации разрабатываемых образцов в условиях реальной боевой обстановки, отмечали авторы статьи.

