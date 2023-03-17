Руководителей сайта TUT.by приговорили к длительным срокам

Суд в Беларуси приговорил к длительным срокам заключения бывшего главного редактора издания TUT.by Марину Золотову и директора компании "Тут Бай Медиа" Людмилу Чекину. Об этом пишет правозащитный центр "Весна".

Марину Золотову и Людмилу Чекину признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти и разжигании розни. Чекину также признали виновной в уклонении от уплаты налогов. Их приговорили к 12 годам лишения свободы каждую. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Сайт TUT.by до 2020 года был самым популярным независимым новостным изданием Беларуси. Он активно освещал массовые протесты против Александра Лукашенко, которые начались в августе после президентских выборов. В августе 2020 года, после президентских выборов. Вскоре после разгрома протестов сайт был заблокирован, а против руководителей TUT.by возбудили уголовное дело. Впоследствии сайт был признан экстремистским. Сейчас он не работает, часть журналистов открыла новый проект Zerkalo.io.

Ранее в Беларуси к длительным срокам заключения заочно были приговорены живущие сейчас за границей оппозиционные лидеры, в том числе Светлана Тихановская и члены оппозиционого Координационного совета.