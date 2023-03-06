Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Минске заочно приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшую кандидатку на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую к 15 годам колонии по делу оппозиционного Координационного совета. Ей также назначили штраф в размере 11,7 тысячи долларов.

По тому же делу к 18 годам колонии приговорили бывшего министра культуры Павла Латушко, ещё трёх обвиняемых – Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского – к 12 годам колонии. Они так же, как Тихановская, находятся за пределами Беларуси.

Всех их суд признал виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды.

Ранее гособвинитель требовал для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, для остальных – по 12.

Координационный совет был создан в августе 2020 года на фоне массовых протестов против режима Александра Лукашенко после президентских выборов.