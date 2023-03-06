Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Минске заочно приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшую кандидатку на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую к 15 годам колонии по делу оппозиционного Координационного совета. Ей также назначили штраф в размере 11,7 тысячи долларов.
По тому же делу к 18 годам колонии приговорили бывшего министра культуры Павла Латушко, ещё трёх обвиняемых – Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского – к 12 годам колонии. Они так же, как Тихановская, находятся за пределами Беларуси.
Всех их суд признал виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды.
Ранее гособвинитель требовал для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, для остальных – по 12.
Координационный совет был создан в августе 2020 года на фоне массовых протестов против режима Александра Лукашенко после президентских выборов.
- На выборах, прошедших в августе 2020 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов. Многие противники Лукашенко считают, что именно Светлана Тихановская на самом деле одержала победу, однако результаты выборов сфальсифицировали.
- После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек. Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия.
- В 2021 году оппозиционера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в президентских выборах, приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. В выборах участвовала его жена Светлана Тихановская.
- Ещё одному незарегистрированному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико ранее назначили 14 лет, главе его предвыборного штаба Марии Колесниковой – 11 лет. Они отбывают сроки в колониях.
- Под давлением правоохранительных органов многие белорусские оппозиционеры были вынуждены покинуть Беларусь.
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