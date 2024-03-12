Руководители разведки США: Украине необходима американская помощь

Руководители американской разведки в понедельник предупредили американских законодателей о том, что задержка с предоставлением военной помощи Украине позволит России захватить больше украинской территории.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, отказ финансировать военную помощь Украине будет "масштабной исторической ошибкой". "Если мы откажемся поддерживать Украину это только будет подпитывать сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, это подогреет амбиции китайского руководства", - заявил Бёрнс в ходе публичных слушаний сенатском комитете по делам разведки.

По оценке американских разведслужб, без дополнительной американской помощи Украина может потерять часть территорий, возвращенных в ходе контрнаступления в 2022 году. Если Украине не будет выделена помощь, то мы увидим "новые Авдеевки", сказал глава ЦРУ, имея в виду отступление украинской армии из Авдеевки после многомесячной оборонительной операции.

Как сказала глава национальной разведки США Аврил Хейнс, эта помощь особо актуальна на фоне роста производства снарядов в России и закупок Москвой боеприпасов в Северной Корее и Иране.

Выделение Украине 60 миллиардов долларов, запрошенных Белым домом у Конгресса, значительно изменит ситуацию на поле боя, прогнозируют американские разведслужбы. Украинская армия сможет не только удержаться на нынешних позициях, к началу будущего года к ней может перейти "стратегическая инициатива". Получив новые вооружения, она сможет, по словам Бёрнса, повышать цену войну для России, нанося удары не только по объектам, находящимся в Крыму, но и по Черноморскому флоту.

В последние шесть месяцев Украина уничтожила 15 российских кораблей. Аврил Хейнс подчеркнула, что Россия понесла в Украине самые крупные потери со времен Второй мировой войны. Были уничтожены тысячи ее самых современных танков и бронемашин.

Законопроект, в рамках которого на военную помощь Украине будут выделены 60 миллиардов долларов, был одобрен Сенатом в середине февраля. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказывается дать ход соответствующему законопроекту. Сторонники законопроекта надеются, что им удастся с помощью парламентских процедур преодолеть оппозицию спикера.