Руководителя кружка "Патриот" осудили по обвинению в растлении детей

Якутский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего депутата государственного собрания Якутии и руководителя школьного кружка "Патриот" Максима Местникова по обвинению в совершении развратных и насильственных действий в отношении детей. Об этом сообщает SahaDay.

По версии следствия, Местников совершил развратные действия в отношении восьми школьниц в возрасте от 10 до 13 лет. При этом бабушка одной из потерпевших, которая первой подала заявление против руководителя кружка о домогательствах к её внучке, позже отказалась от своих претензий. Она заявила, что Местников погладил девочку по спине, а та приняла это за домогательства. По словам бабушки, она хотела забрать заявление, однако следователь отказался её выслушать.

Местников свою вину не признаёт. По словам его супруги Саргыланы Местниковой, руководитель кружка мог стать жертвой оговора со стороны руководства школы №30, где, в том числе, действовал кружок. Женщина утверждает, что мужа вынуждали уволиться с работы, поскольку он "имел своё мнение и поднимал проблемные вопросы детей из многодетных и неблагополучных семей". Комментария по этому поводу от руководства школы пока не было.

Адвокат Местникова обратил внимание на то, что показания потерпевших не записаны на видео, а в протоколах допросов дети не сообщают о непристойных предложениях со стороны руководителя кружка.

Максим Местников также является председателем некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия)" и председателем Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся. Во время следствия и суда он находился под арестом.