Румыния требует от России золото, отданное ей ещё в царские времена

Румыния требует от России вернуть её золотой запас, вывезенный в Москву ещё в царские времена. В четверг к её требованию присоединился Европарламент, приняв соответствующую резолюцию. Речь идёт о более чем 90 тоннах золота в виде монет и слитков.

Золотой запас румынского Национального банка был передан на хранение в Россию в 1916-1917 годах румынским правительством, которое беспокоилось за его сохранность в условиях Первой мировой войны. После Октябрьской революции правительство большевиков арестовало ценности, а после разрыва дипломатических отношений с Румынским королевством в 1918 году отказалось их возвращать. После Второй мировой войны часть ценностей была возвращена, однако в последние годы Румыния добивается возвращения оставшегося.

В своей резолюции Европарламент призывает Россию полностью вернуть оставшуюся часть золота, а также призывает Еврокомиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией.

О том, где именно хранится румынское золото, переданное России, нет точных сведений, только неподтверждённые версии. Как пишет РБК, одна из версий гласит, что летом 1918 года большевики отправили румынское золото в Казань, где оно вместе с другими ценностями, в том числе остатками золотого запаса самой Российской империи, попало в руки адмирала Александра Колчака. После расстрела адмирала в 1920 году часть так называемого "золота Колчака" так и не была найдена.