Польша потребует от России реституции семи картин из Пушкинского музея

Польша потребует от России реституции семи картин эпохи Возрождения и барокко, вывезенных в Советский Союз после Второй мировой войны. Как утверждается, они находятся на хранении в Пушкинском музее в Москве. Об этом сообщило 14 сентября государственное Польское агентство печати.

Речь идет о полотнах "Поклонение младенцу" Лоренцо ди Креди, "Двое скорбящих святых" Спинелло ди Лука, "Христос и грешница" Луки Джордано, "Портрет художника" Валантена де Булоня, "Итальянский пейзаж со стаффажем" Андреа Локателли, "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" и "Мадонна с младенцем на фоне пейзажа" неизвестных авторов. Как утверждается, до войны они хранились в коллекциях в Варшаве, Познани, князя Чарторыйского в Голухове, в Лодзи и во Вроцлаве.

В российском министерстве культуры РБК заявили, что картины были вывезены в рамках выплаты репараций после Второй мировой нацистской Германией и её союзниками, и вопрос с ними следует решать в особом порядке. Польша не была союзником Германии, вероятно, картины изначально были вывезены из страны нацистами.

Министр культуры Польши Пётр Глиньский заявил, что Варшава уже запросила от Москвы возвращения нескольких тысяч произведений искусства. По его словам, Россия на запросы не ответила.