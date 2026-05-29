Румыния закроет генконсульство России в Констанце после инцидента с дроном

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата, а само генконсульство будет закрыто.

В ночь на 29 мая российский беспилотник врезался в крышу жилого дома в городе Галац. По предварительным данным Минобороны Румынии, это был российский дрон "Герань – 2". В результате инцидента пострадали два человека – мать и ее сын. Еще один дрон был найден на севере страны, в районе коммуны Бэсешть в Марамуреше.

Europa FM пишет, что Дан назвал произошедшее "серьезным инцидентом". Он также раскритиковал некоторых румынских политиков, которые, по его словам, "пытаются оправдать Россию".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что меры России на решение румынских властей о закрытии генконсульства "не заставят себя ждать".

Глава МИД Румынии Оана Цойу назвала произошедшее "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации". Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и "запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам".

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства", – написала министр в соцсети X.

В МИД Румынии также вызвали посла России Владимира Липаева.