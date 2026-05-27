Руслан Кутаев останется в составе российской платформы при ПАСЕ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр предложила обязать членов платформы российских демократических сил при ПАСЕ подписать декларацию о приверженности ценностям Совета Европы, включая уважение к разнообразию и равноправию. Вопрос о нормах поведения участников платформы будет рассмотрен на следующем её заседании. Об этом говорится в опубликованном 27 мая протоколе заседания Бюро ПАСЕ, которое состоялось на прошлой неделе. Внимание на это обратил журналист Александр Плющев.

В документе отмечается, что, учитывая изложенное выше, "на данном этапе" состав платформы не будет изменён. Это означает, что из её состава не будет исключён чеченский оппозиционер, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев, которого ранее временно отстранили от работы в платформе в связи с его высказываниями о ЛГБТ+ и о так называемых "убийствах чести".

Член платформы российских демократических сил по квоте от коренных народов, бывший вице-премьер правительства самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Руслан Кутаев в интервью украинскому YouTube-каналу "Рiзнi люди" сделал несколько заявлений, несовместимых, как отмечают его оппоненты, с демократическими принципами и требованиями правового государства. Через месяц он повторил те же тезисы в интервью Александру Плющеву для его канала Breakfast Show. В частности он говорил, что не намерен заниматься проблемами чеченских женщин, покинувших республику, и отмечал, что представители ЛГБТ "оскорбляют" своим существованием чеченцев. Говоря об "убийствах чести", Кутаев сказал, что решения о судьбе человека принимает семья.



После критики со стороны СМИ и правозащитников Кутаев сменил риторику, дав новое интервью Плющеву, а также комментарии для "Новой газеты Европа" и программы "Главное" телеканала "Настоящее Время". Он заявил, что его слова были неверно интерпретированы, поскольку он лишь описывал, как устроено чеченское общество, и отметил, что выступает против любых убийств и насилия.



Председатель ПАСЕ Петра Байр в конце апреля приостановила участие Кутаева в российской платформе, отметив, что окончательное решение должно принять бюро Ассамблеи.

Помимо Кутаева, претензии в связи с высказываниями выдвигались и в адрес другого члена платформы - Марка Фейгина. Также входящая в платформу Любовь Соболь обвинила его в сексизме и гомофобии.

Платформа в ПАСЕ была создана в декабре прошлого года для налаживания диалога между Советом Европы и представителями российского антивоенного гражданского общества. Условием работы в платформе было подписание декларации об осуждении войны и поддержке Украины. В состав платформы были отобраны 15 человек, все они живут за пределами России. Ряд российских оппозиционеров раскритиковал принципы формирования платформы, в частности в её работе не участвуют представители ФБК.