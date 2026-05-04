"Парад неприкрытой гомофобии". Блогеры – о взглядах Руслана Кутаева

Члена платформы российских демократических сил при ПАСЕ Руслана Кутаева отстранили от ее работы. Соответствующее заявление председателя ПАСЕ Петры Байр опубликовал журналист Александр Плющев, который ранее брал интервью у Кутаева.

В заявлении говорится, что секретариат ПАСЕ получил несколько жалоб касательно несоблюдения Русланом Кутаевым критериев ПАСЕ. "Рассмотрев факты, стоящие за этими жалобами, я сочла их обоснованными", – говорится в заявлении Петры Байр. Его участие в работе платформы приостановлено, дело Кутаева передадут на рассмотрение в Бюро ПАСЕ, которое примет окончательное решение.

О том, что стало причиной такого решения, можно прочитать в постах тех, кто смотрел последние интервью Кутаева, опубликованные в апреле:

Ренат Девлетгильдеев

Прошу считать публичным обращением к представителям Платформы российских демократических сил при ПАСЕ.

Посмотрел два интервью вашего коллеги Руслана Кутаева. В первом, которое он дал украинской ютуб-передаче "Рiзниi люди", президент "Ассамблеи народов Кавказа" обещает, что мусульмане "захватят Москву". Этот разговор стал поводом для второго интервью – уже ютуб-каналу The Breakfast Show. На мой взгляд, вторая беседа превратилась в парад неприкрытой гомофобии. И подобные заявления от представителя Платформы демократических сил в то время, как в России на официальном уровне преследуются ЛГБТК-персоны, а счет уголовным делам против квир-людей и организаций исчисляется десятками, представляются мне недопустимыми.

Приведу несколько цитат. Представитель Платформы российских демократических сил прямо заявил, что "не хочет" заниматься защитой ЛГБТК-людей и женщин, бежавших из Чечни от насилия и смерти. Более того, отметил, что лично его "оскорбляют" квир-люди с Кавказа просто самим фактом своего существования, я процитирую: "Если люди в силу определённых причин, физиологии как-то себя позиционируют, то они могут заниматься своим делом, но тихо (...) Ну, не надо ходить и заявлять, что я чеченец, что я чеченка, и выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет".

Также Кутаев заявил, что чеченское общество защищает себя "от своих внутренних отщепенцев, извращенцев", и назвал ЛГБТК-людей "мизерной частью" общества, которая не должна "дискредитировать" большинство.

О преследовании женщин, которые бегут от семейного насилия, Кутаев сказал так: "Каждая семья принимает решение самостоятельно. Отец, мать, дядя, брат, сын. Это их решение". То есть, по сути, оправдал издевательства над девушками и женщинами со стороны братьев, отцов и мужей.

В связи с этим интервью я, как журналист, а также как член совета ЛГБТК-группы "Выход" хочу публично обратиться к коллегам, в том числе к моим знакомым, также, как и Кутаев, являющимися представителями Платформы российских демократических сил, со следующими вопросами:

– Поддерживает ли Платформа российских демократических сил позицию Кутаева? Планирует ли опубликовать официальный комментарий по поводу интервью своего коллеги?

– Какова официальная публичная позиция Платформы по проблеме нарушения прав ЛГБТК-персон и женщин Кавказа, а также по вопросу государственного преследования ЛГБТК-людей и квир-организаций в России в целом?

– Наконец, может ли, по мнению Платформы, человек, который отказывается заниматься защитой ЛГБТК-людей и называет их "извращенцами", представлять правозащитную и демократическую повестку от лица российской оппозиции в ПАСЕ?

Zurab Badashvili

А вы говорите аятолла…

Руслан Кутаев, член российской демократической платформы в ПАСЕ, заявил, что его организация возьмёт власть в Москве. Опорой, по его словам, станут около 3,5–4 млн исповедующих ислам узбеков, таджиков и выходцев с Кавказа.

"Что за нами? Люди, которые, если надо, и голову оторвут, и башку снесут, и на баррикады пойдут, и баррикады выстроят. Нас очень много! Мы заточены, мы сильные, мы в спортзалах тренируемся, и мы ждём", – сказал он.

Из Москвы они планируют управлять остальной Россией. Кутаев добавил, что либеральные ставленники "американских и британских сионистов" не придут к власти, поскольку главной силой в Москве и Санкт-Петербурге будут вооружённые мусульмане.

Гарри Каспаров

Мы считаем категорически неприемлемыми любые высказывания, содержащие дискриминацию, дегуманизацию или оправдание насилия

Форум свободной России, представленный в Платформе российских демократических сил при ПАСЕ, считает необходимым обозначить свою позицию в связи высказываниями одного из членов Платформы.

Форум свободной России последовательно выступает против любых форм антисемитизма, расизма, ксенофобии, гомофобии, трансфобии, мизогинии и иных форм дискриминации и языка ненависти.

Мы считаем категорически неприемлемыми любые высказывания, содержащие дискриминацию, дегуманизацию или оправдание насилия, вне зависимости от того, в какой форме они были сделаны.

Такие позиции противоречат базовым принципам прав человека и недискриминации, на которых основана деятельность Платформы российских демократических сил при ПАСЕ.

Виктор Шендерович

Не буквально по кейсу Кутаева, но – как говорится, музыкой навеяло...

...Он приветствовал меня сегодня утром на Английской набережной в Ницце. Сказал: я вас смотрю, спасибо. Немолодой красивый чеченец с молодой (красивой) женой.

– Откуда вы? – спросил я, полагая, что, по материалам "Мемориала", неплохо ориентируюсь в географии новейшего геноцида чеченцев: Грозный, Самашки, Новые Алды, Алхан-юрт... Улыбнувшись, он отсек подробности:

– Отсюда.

Потом сказал:

– Вы про чеченцев сначала плохо говорили, но теперь – все в порядке.

Не вспомнив за собой никакой вины перед чеченским народом, кроме оценок в отношении Рамзана, я осторожно возразил:

– Но Кадыров – убийца...

– Не надо так говорить про Кадырова, – строго заметил мой собеседник, заставив меня напрячься.

В каком-то смысле напрягся я не зря.

– Убийца – это... - Собеседник не договорил и только уважительно развёл руками (может быть, что-то вспоминая). – А Кадыров – путинское говно.

В следующие пару минут мой собеседник ровным голосом поведал мне, что – волей Всевышнего и не без участия самого собеседника – случится с этим Кадыровым, когда русские уйдут из Чечни. Планов строительства правового государства я не услышал.

И только уточнил потом: сколько продержится Рамзан, один на один с остальной Чечней?

– Недолго. Его солдаты - рублевые. А против них будут – смертники...

Собеседник вдруг улыбнулся и вспомнил нечто из нашего общего советского детства: про смерть оккупантов и землю, которая должна гореть под их ногами...

Земля будет гореть, и насколько я понимаю волю Всевышнего, этот процесс обойдётся без юридических процедур.

...У Чечни был удивительный шанс на выход из прошлого: из-под Российской империи, но не в шариат. Шанс звали – Аслан Масхадов. За президента независимой Ичкерии в 1997 году проголосовали 65% чеченцев (за Басаева, заметим, почти втрое меньше).

Чеченцы выбрали не новую кровь, а цивилизованный развод с империей.

Но империя, давшая слабину в Хасавюрте, передумала отпускать Ичкерию на свободу, и через несколько лет законно избранный президент республики (цивилизованный сепаратист и честный человек) был объявлен бандитом и убит, а на Чечню - контролировать покорность - новый русский хитрожопый император поставил клан отморозков, с полными для них гарантиями федеральной "крыши".

И те, надо признать, отлично справились – и с Чечней, и со своими личными врагами, и (особенно успешно) с российским бюджетом. Поэтому у Путина сегодня проблемы с бюджетом есть, а с Чечней – нет.

Вот только при следующем (совершенно неминуемом) перевороте исторических песочных часов, никакой Чечни ни в какой России уже не будет точно, и безо всякого хасавюрта. И в этом сюжете не стоит рассчитывать уже ни на что хоть сколько-нибудь вегетарианское.

Руслан Кутаев, от которого в ужасе отшатнулась ПАСЕ, в новой Ичкерии будет, я думаю, либералом... И уж Россию никто ни о чем спрашивать не станет.

Eugene Shapovalove

Узнав о появлении в рядах российского представительства при ПАСЕ видного борца с ЛГБТ и сионизмом Руслана Кутаева, я был так заинтригован, что пошел изучить его биографию. В доступных источниках его первые шаги описаны едва различимыми мазками: если верить любому из них, Кутаев родился в 1957, моментально стал кандидатом философских наук, а в 90-е возглавил нефтяной концерн и партию. Название вуза мне найти нигде не удалось, но я допускаю, что степень кандидата в его родном регионе выдают сразу при рождении, минуя ненужные формальности. Но период между рождением и концерном нигде никак не описан, неужели Кутаев все это время полностью посвящал себя изучению философии? И почему никто из интервьюеров не обсудил с ним программные работы Дерриды или кризис структурализма (они как раз совпали по времени с его становлением как философа)? Было бы еще угарнее.

Ольга Садовская

В одном там европейском демократическом органе, сформированном недемократическим путем, но имеющим цель представлять что-то демократическое, шкандаль. Так как у нас в России тут слишком дофига законов, из-за которых я не могу облить помоями фигуранта скандала в подробностях, то предлагаю вам просто погуглить новости по слову Кутаев.

Так сложилось, что Руслан Кутаев – мой доверитель, я вела его дело в ЕСПЧ, потому что Кутаев стал жертвой нарушений прав человека в Чечне. И в связи с произошедшим я что хочу сказать: даже самый пещерный человек, который делит людей на сорта, не должен подвергаться насилию. Но диким и пещерным человеком он от этого быть не перестает. А представителю совершенно не нужно уважать своего доверителя как личность (можно даже презирать) – достаточно уважать его право не быть побитым.

Александр Подрабинек

Первое, что приходит в голову после заявления Руслана Кутаева о готовящемся с его участием захвате Москвы мусульманами – дурной персонаж, невесть как попавший в Платформу демократических сил в ПАСЕ, просто ищет публичного внимания. Старается как может. А может только так. Как пела старуха Шапокляк, "Хорошими делами прославиться нельзя". Ну, нельзя хорошими, так можно такими.

Что еще надо для раскручивания очередной кампании репрессий в России? Ничего! Руслан Кутаев все сделал сам – публично, громко, недвусмысленно

Но, поразмыслив немного, я вот к какому выводу прихожу. Возможно, Кутаев вовсе не дурак в поисках славы. И дело даже не в том, что он сознательно дискредитирует российскую демократическую платформу, а отчасти и саму Парламентскую ассамблею – ведь именно ПАСЕ отбирала кандидатов исключительно с "высокими моральными качествами"! В конце концов, вся эта дискредитация хоть и неприятна, но не слишком болезненна.

Последствия могут быть совсем другими. Представляю, как загорелись глаза у скучающих чекистов, клепающих уголовные дела за лайки под чьим-нибудь постом или неосторожно сказанное слово. Ведь выступление Кутаева – это просто подарок для них: "Нас очень много! Мы заточены, мы сильные, мы в спортзалах тренируемся, и мы ждем", "В час пик мы будем действовать. И только по согласованию с нами установится та власть, которая будет управлять Россией".

Что еще надо для раскручивания очередной кампании репрессий в России? Ничего! Руслан Кутаев все сделал сам – публично, громко, недвусмысленно. Разумеется, его эта кампания не затронет, он отсидится в эмиграции, а под молот репрессий запросто попадут несколько миллионов человек, которых Кутаев хвастливо записал в свои придуманные войска.

Нисколько не удивлюсь, если в обвинительных заключениях и приговорах у нас в России теперь начнут появляться ссылки на озвученную Русланом Кутаевым подготовку к государственному перевороту. И ничего, что все это нелепые выдумки, хвастливая чушь и политическая фантастика – для оперативной разработки подойдет. И не такое еще в нашем отечестве бывало. Скажем спасибо Руслану Кутаеву за публичный донос. И не важно, что он, скорее всего, ложный, для палаческого дела сойдет и такой.